Sandra Sabatés ‘pelea como una chica’ y se moja con el feminismo

Presenta su nuevo libro en el que cuenta historias de mujeres clave en el feminismo "Hay que denunciar y alzar la voz contra los abusos"

Conocida por ser una de las presentadoras de ‘El Intermedio’, Sandra Sabatés ha querido ir más allá en sus horizontes profesionales y se ha lanzado al mundo literario. La catalana ha publicado su primer libro, ‘Pelea como una chica’, en el que recopila testimonios de algunas de las mujeres que han sido influyentes en la lucha feminista. ¿Qué piensa la presentadora de asuntos tan controvertidos como el propio feminismo o la situación catalana? Charlamos con ella para que nos responda a estas y más cuestiones.

P. Buenos días Sandra, presentas ‘Pelea como una chica’ ¿qué se va a encontrar la gente en este libro?

R. Con este libro lo que pretendía de alguna manera era recuperar las voces de algunas de las mujeres españolas, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, que han marcado la lucha feminista y que han luchado mujeres valientes para que tengamos ciertos derechos y libertades. A partir de ahora también hay que seguir luchando.

P. ¿Qué es lo que te ha llevado a escribir este libro?

R. Empezó un poquito como un aprendizaje personal, el decir, tenemos muy pocas referentes mujeres, pero sobre todo la lucha feminista. Me interesaba mucho conocer sus historias, cuáles fueron sus luchas y como empezó todo. Lo que nos ha llevado a hoy a querer seguir luchando por nuestros derechos y nuestras libertades. Lo tenían mucho más difícil a finales del siglo XIX. A partir de ahí despiertan, toman conciencia de que realmente están en una prisión y dicen “vamos a luchar, yo quiero estudiar, yo quiero formarme, quiero ser en realidad quien yo quiera ser y no quién la sociedad patriarcal decida quien quiero ser”. A partir de ahí empecé a investigar, a tirar del hilo, pensar que es lo que quería contar y a recuperar esas voces que muchas veces a partir del franquismo fueron olvidadas.

P. ¿Quién fue en la primera mujer en la que te has inspirado para escribir este libro?

R. Empecé por Concepción Arenal y toda su historia que es maravillosa, como se vistió de hombre para poder ir a la universidad, a partir de ahí empecé a ver cómo fue esa lucha, la incorporación del mundo al mundo laboral por parte de la mujer, luego la conquista de los derechos políticos, a partir de ahí vas tirando del hilo y vas viendo cómo va evolucionando toda esa lucha feminista en España.

P. ¿Cuándo decides poner el proyecto en marcha?

R. Hace justamente un año, a finales de noviembre del año pasado empecé a hablar con Planeta, empezamos a discutir esta idea y de que era interesante recuperar las voces de mujeres españolas. Muchas veces tenemos referentes de mujeres extranjeras cuando piensas en feminismo, pero cuando te centras en España empiezas a citar y ves que hay muchas

P. Has recibido el Premios Ondas Nacional de Televisión a mejor

presentadora nacional, ¿siempre supiste a lo que te querías dedicar?

R. No, yo cuando era jovencita, me gustaban muchísimas cosas y muy distintas, es muy difícil. Hay gente que sí lo tiene claro desde muy pronta edad pero a mí me gustaban muchas cosas y muy dispares. Tanto me gustaba veterinaria como meteorología, me gustaba la comunicación, pero también me gustaba la psicología. Empecé a estudiar comunicación audiovisual, y lo que sí tenía claro, es que sí que me gustaba contar historias, a partir de ahí empezó todo. También es verdad que empecé la carrera de comunicación con la idea de querer contar historias, pero desde el otro lado de la cámara, mi intención era convertirme en realizadora de televisión y me especialicé de hecho en eso, pero a partir de ahí, cosas de la vida. Los primeros trabajos que vas encontrando son como periodistas, cada vez te va interesando más y cuando te das cuenta estás totalmente sumergida en este mundo, además es un mundo que he descubierto que me apasiona realmente.

P. ¿Tienes alguna profesión frustrada?

R. No, realmente, no. Tenía claro que lo que quería era contar historias.

P. Todo tenemos metas en la vida, ¿cuáles son tus metas profesionales?

R. A mí me encantaría seguir trabajando en lo que estoy haciendo, yo creo que el periodismo es compromiso, hay algunos aspectos y algunos asuntos en los que los periodistas no nos podemos mantener neutrales, tenemos que posicionarnos. Yo creo que el periodismo tiene un peso importante en la sociedad, tiene que ser crítico y me gustaría seguir trabajando en eso.

“Los periodistas tenemos que posicionarnos y no ser neutrales”

P. Comentas que la libertad de expresión cada vez es menor, tú tienes la suerte de trabajar en un programa por el que lucháis precisamente por esto ¿Te sientes afortunada por querer contar lo que queréis?

R. Yo creo que la libertad de expresión es algo que debemos defender entre todos. En los últimos tiempos hemos visto como están intentando que cada vez sea menor esa libertad de expresión, yo creo que es una lucha que debemos llevar a cabo entre todos, especialmente los medios de comunicación, tenemos una gran responsabilidad en eso.

P. En cuanto a ‘El Intermedio’ ¿qué noticia te gustaría dar?

R. A nivel político, yo como catalana me encantaría dar que se solucionara toda esta crisis catalana y que llegara a bien puerto. Tanto por parte de Cataluña como por parte del Estado, que se sentaran, dialogaran y llegaran a una solución consensuada. Teniendo en cuenta que cuando se negocia, las dos partes siempre tienen que renunciar a algo, tú ganarás algo, pero también te toca renunciar. Yo creo que ambas partes tengan eso presente, que se sienten y a ver si de una vez por todas conseguimos llegar a buen puerto y tener una solución pacífica.

P. ¿Crees que los medios son cada vez menos objetivos? En el sentido en el que hay muchos temas que no se tocan y que no se cuenta todo lo que querríamos

R. Esto siempre va a pasar, muchas veces en los mismos informativos hay un parte de subjetividad porque hay que elegir que temas contar y que orden le damos, cuanto tiempo… la subjetividad siempre va a estar en la información, pero a pesar de esto, yo creo que el periodismo o los periodistas, debemos ser honestos a la hora de contar la actualidad. Compartamos más o menos la actualidad, hay que dar esa información e intentar ser lo más neutras posibles.

P. Otro tema de rigurosa actualidad, el movimiento #MeToo ¿crees que ha existido o que puede seguir existiendo en la televisión en España?

R. Claro, si es que estos casos se pueden dar en todas partes y en España absolutamente también. Lo importante aquí es denunciarlo, alzar la voz, que es lo que ha hecho el movimiento MeToo y que ha dado pie a que muchas más mujeres hayan dicho que también les ha pasado y han denunciado eso públicamente. Esto es lo importante, que mujeres que tienen un cierto prestigio, que son reconocidas y que no tienen miedo a nada, que digan lo que les ha pasado, lo expongan y lo denuncien públicamente para que las demás también puedan hacerlo y que entre todos podamos combatirlo.

P. ¿Crees que en el 2018 siguen existiendo estos casos?

R. Seguro

P. ¿Por qué mucha gente lo denuncia ahora y no antes?

R. Seguramente por miedo, hay un miedo importante. En estos casos no es fácil denunciar, no es fácil dar el paso, y muchas mujeres se cuestionan sobre todo las consecuencias que van a tener luego para ellas. Por eso, es importantes que movimientos como el #MeToo, salgan adelante, salgan mujeres denunciando y de alguna manera arrastren a las demás a hacerlo. El hecho de que algunas mujeres hablen, da pie a que otras muchas mujeres también lo hagan y cuando más se hable y seamos conscientes de que es un problema real en pleno 2018, seremos capaces de luchar contra ello. Estamos haciendo fuerza, entre todas nos podemos ayudar.