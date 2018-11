Makoke defiende a Anita Matamoros tras conocerse que no habla a su padre

Makoke entiende que Anita Matamoros no conteste a los mensajes de su padre "Hemos intentado enterrar el hacha de guerra pero ha habido mucha contaminación, reproches...". "La única culpabilidad que tengo es no haberme separado hace cuatro o diez años"

Tan solo dos horas ha dormido Makoke después de una noche cargada de emociones, en la que ha disfrutado de su reencuentro secreto con Tony Spina y de una fiesta en una conocida discoteca madrileña. Algo que no ha supuesto inconveniente alguno para sentarse en el sofá del programa de Ana Rosa para volver a pasar revista a su actualidad, que gira inevitablemente en torno a su sonado divorcio de Kiko Matamoros y sus desagradables consecuencias. La más reciente que la hija que comparten, Anita Matamoros, no conteste a los mensajes de su padre, tal y como desveló el mismo colaborador en ‘Sálvame’. “He escrito esta mañana a Anita y ni me ha contestado. Estoy destrozado porque no quiero pasar otra vez por la misma situación”, confesó el propio Kiko entre lágrimas y con la voz entrecortada.

Makoke no ha querido hablar nada de su hija, que estuvo presente en la fiesta de este jueves, pero ha dejado un recado a su exmarido: “No hay que ser muy listo para entender los sentimientos que puede tener una persona”. Una manera de defender a su ojito derecho, la misma que ha venido unos días desde Milán para apoyarla y estar junto a ella.

Su intervención en el espacio matinal de Telecinco también ha servido para seguir defendiendo que no tiene nada en contra de Kiko: Yo no he hecho ningún reproche de nada. Todas las palabras que han salido de mi boca hacia él mientras estaba en GH VIP han sido buenas (…) Hemos intentado enterrar el hacha de guerra pero ha habido mucha contaminación y reproches. Le quiero muchísimo, pero no como pareja y ahora mismo es imposible una relación con él”, argumenta Makoke, antes de sentenciar con una frase lapidaria: “La única culpabilidad que tengo es no haberme separado hace cuatro o diez años”.

Su relación con Tony Spina

A la actualidad de Makoke en las últimas horas hay que incorporar el nombre del tronista italiano, dado el acercamiento y especial conexión que hay entre ambos. ¿Qué piensa la malagueña de su compañero? “Es más mono…un tío 10 y debería estar en la final”. Makoke cree que es un buen partido: “¿A quién no le gusta Tony? Es un caballero, con respeto, educado… me gusta pero es un amigo”. Sin embargo, sus gestos y miradas dicen más bien lo contrario. Habrá que esperar para ver cómo acaba una historia que ha empezado de manera prometedora.