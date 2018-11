Su amigo Pedro Torres la cuenta la traición de tres de sus personas de confianza La cantante no atraviesa ni mucho menos su mejor momento

Isabel Pantoja es una mujer acostumbrada a vivir entre disgustos. Por mucho que salga poco de Cantora y busque allí su remanso de paz, son las malas noticias las que parecen ir en su búsqueda. Es precisamente desde dentro de su finca donde se ha urdido un nuevo chasco para ella. ‘Sálvame’ ha desvelado a través de Pedro Torres, gran amigo de la artista, que hay tres topos en casa de la propia Isabel.

Y no son unas personas cualquieras, sino tres de sus mejores amigas: “Las auténticas topos de Cantora no son Raquel Bollo, Las Mellis o Luis Rollán. Las enemigas de Isabel Pantoja están trabajando en su propia casa desde hace más de 27 años y son Mari, Paqui (mano derecha de la tonadillera) y Emilia”, ha confesado Torres.

Pedro Torres ha estado atado de pies y manos para poder informar a la cantante de lo que estaba sucediendo a sus espaldas y asegura haber recibido fuertes presiones: “Mari y Emilia me han ofrecido cajas con objetos de personales Isabel. Me decían que Agustín y su jefa no tenían ni idea de aquellos objetos estaban en Cantora, porque se los habían dejado hacía tiempo a algún club de fans. Los seguidores los habrían devuelto y no los echarían de menos, porque ni sabían dónde estaban. “Tengo más de 400 audios y vídeos. Los grabé porque era la única forma de demostrar a Isabel que tenía pruebas, porque antes de creerme a mí, las hubiese creído a ellas”, argumenta en el programa de Telecinco.

“Mi corazón ya no es el mismo ni yo soy la misma Isabel”

Finalmente, todo esto llegó a oídos de Isabel a través de Pedro Torres y la reacción no ha podido ser peor. Está devastada y se siente absolutamente rota y traicionada. Así lo asegura en un audio enviado a su amigo: “Pedro estoy hecha polvo, te agradezco mucho que me hayas mandado estos mensajes, me cuesta respirar. Gracias nuevamente por abrirme los ojos. Yo quiero mucho a esta persona (Paqui), pero que luego me vaya poniendo así por detrás… ahora tengo que hacerme la dura. Yo sería incapaz. No sé por qué… Mi corazón ya no es lo mismo ni soy la misma Isabel porque el daño ha sido muy malo. Yo esto lo arreglaré de mujer a mujer”, sentencia la tonadillera, una mujer que no gana para disgustos.