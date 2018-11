La duquesa de Montoro desveló en 'Planeta Calleja' lo difícil que fue vivir con Jesús Aguirre, segundo marido de su madre

Cuando Eugenia Martínez de Irujo confesó a Jesús Calleja que el segundo marido de su madre, Jesús Aguirre, fue “muy malo” con ella y sus hermanos, abrió un melón que ha terminado involucrando al resto de los hijos de la duquesa de Alba. Cayetano fue el siguiente en hablar. Aunque ya lo había hecho antes en el programa ‘Lazos de sangre’, el conde de Salvatierra desveló a la revista ‘Semana’ que no solo ratificaba las palabras de su hermana “al cien por cien”, sino que confirmaba que “Jesús fue nefasto, una cosa durísima y tremenda para todos”.

Mientras que el actual duque de Alba, Carlos, ha preferido guardar silencio, el cuarto hijo de doña Cayetana, Fernando, ha hablado con ‘Vanitatis’ para, al igual que Cayetano, dar la razón a la pequeña de la familia. Aunque su relación con el jesuita tampoco fue la mejor del mundo, el Marqués de San Vicente del Barco, ha contado a ‘Vanitatis’ que, aunque siempre ha sido más conciliador con las situaciones difíciles, “Jesús era un hombre muy retorcido”. Una opinión que ya parece generalizada entre los hermanos y que, sin embargo, la duquesa nunca escuchó. Pues, aunque hubieran querido hacer piña para hacerle entender a su madre que no estaban a gusto con su marido, no lo habrían conseguido. “Nosotros teníamos poco que hacer porque mi madre siempre le apoyaba si nos quejábamos, con lo cual prefería mantenerme al margen. Una actitud diferente a las de mis hermanos pequeños. Sobre todo, Cayetano, que con él fue muy duro”.

Cuando se animaban a hablar con su madre, doña Cayetana sacaba toda su personalidad para defender su decisión. “Mi madre tenía mucho carácter. Y eso lo sabe todo el mundo que la ha tratado. No se le podía llevar la contraria. Ella había elegido a Jesús y, por lo tanto, iba adelante pasara lo que pasara”, confiesa Fernando al citado medio.

Aunque no ha tenido problema en seguir los pasos de Eugenia y Cayetano y hablar sobre este episodio de su vida, al banquero le sorprendió mucho que su hermana pequeña decidiera sacar ahora el tema a la luz: “No me lo esperaba. Han pasado diecisiete años y no sé si era momento para arreglar cuentas”, dice. Si bien él hubiera callado en su lugar, no duda en reafirmar lo que dijo en ‘Planeta Calleja’, que Aguirre “no fue una buena persona” con ninguno de ellos pero que su madre “tampoco facilitaba las cosas”.