Tras 19 temporadas de emisión, Ricardo Gómez se ha despedido del papel que ha marcado su vida, Carlitos, el hijo de la familia Alcántara en 'Cuéntame'

Carlitos, el pequeño Carlos con el que media España ha crecido de la mano de sus andanzas en la familia Alcántara, ponía punto y final a su aventura televisiva. ‘Cuéntame’ se despedía así de uno de los papeles más icónicos de la serie de Televisión Española, que suma ya 19 temporadas de emisión. Ricardo Gómez abandonaba la ficción con un emotivo adiós en la serie y también en la vida real. “Estoy sentado en el suelo, tapado con una manta y un poco nervioso, para qué nos vamos a engañar. Mi madre y mi hermano están en el sofá. Mientras me como un trozo de pizza, concesión extraordinaria por la ocasión especial, dan las diez. Pongo a grabar el VHS virgen que hemos comprado. Arranca. Nunca olvidaré esta noche. Es 13 de septiembre de 2001 y empieza el primer episodio de Cuéntame. Se titula ‘El retorno del fugitivo’ y supone mi primera vez delante de todos vosotros“, comenzaba la carta despedida de Ricardo Gómez publicada en ‘El País.

El actor, que ahora participa tanto en teatro como en la serie ‘Vivir sin permiso’, ha querido reflejar el apoyo de su equipo. “Desde el primer día me habéis tratado como a vuestro niño. El niño del rodaje. Hemos jugado al fútbol por los pasillos de los camerinos, hemos llorado, hemos reído, habéis aguantado mis continuos abrazos y mis mordiscos, me habéis cuidado, educado, corregido, protegido, enseñado, regañado… Habéis puesto vuestro grano de arena para intentar que me convirtiese en una buena persona. Gracias a todas y a todos, de corazón”, ha agradecido Ricardo Gómez.

El adiós de sus compañeros

Imanol Arias, Ana Duato y los numerosos actores que han pasado por ‘Cuéntame’ han mostrado su cariño al joven interprete, al que, literalmente, le han visto crecer. Tras 17 años ejerciendo de Mercedes Alcántara, Ana Duato reconoció en ‘Lo Siguiente’ era era “muy difícil” ver a marchar a Ricardo pese a sentirse “muy orgullosa” de todos sus éxitos.