Sofía Suescun planta cara a Kiko Matamoros: “La gracia se le ha ido de las manos”

"Muchos chicos y chicas del mundo querrían tener algo conmigo" "Cuando vea a Kiko Matamoros le echaré la bronca"

El huracán generado por la supuesta relación (o escarceo) sentimental entre Kiko Matamoros y Sofía Suescun podría estar viviendo sus últimas horas. La ganadora de ‘GH’ y ‘Supervivientes’ se ha cansado de las habladurías y ha dado carpetazo a los rumores. Lo hace unas horas después de la entrevista que concedió el colaborador a ‘Diez Minutos’ en la que se expresó en los siguientes términos de la navarra: “Es una chica que me encanta. Tengo muchas ganas y mucha necesidad de ir más lejos y de saber hasta donde está a gusto con esta persona. Mi experiencia me dice que puede ser una relación bonita. Físicamente me parece un cañón y luego es divertida, es inteligente, y tiene sentido del humor”. Aprovechando la presentación de su canal oficial en MTMAD, ‘Los Mundos de Sofía’, Suescun ha charlado con los medios para hablar de este y otros asuntos que la atañen.

PREGUNTA. ¿A quién te gustaría tener en ‘Los mundos de Sofía’?

RESPUESTA. No me hace falta nada, ya tengo a mi madre, mis animales, mis cosas que ya te digo que son muchas, y ya te digo que no me da para mucho más.

P. ¿Son ciertos los rumores acerca de tu relación con Kiko Matamoros?

R. En cuanto a lo de rumores con Kiko Matamoros, lo que me preguntan es si sí o si no, todo lo contesté en Mujeres y Hombres y Viceversa, entonces no lo voy a contestar una vez más porque parezco tonta contestando tantas veces. Quien no lo sepa que se meta en la web y lo vea.

P. Él te ha dedicado muchos piropos en su última entrevista

R. Sí, me dedica piropos Kiko Matamoros y un millón de personas más que me siguen en mis redes sociales.

P. Con él te vemos muchísimo más contenta y feliz que con Alejandro

R. Estoy contenta conmigo misma, no necesito a nadie, entonces, contenta estoy por mí misma, que quede claro.

P. Nosotros le hemos preguntado a Kiko y él nos ha dicho que no descarta una relación contigo, pero tendría que conocerte un poco más…

R. Ya te digo que es normal, pero la gracia se le ha ido de las manos un poco y cuando le vea le echaré un poco la bronca.

P. Empezó entonces como una gracia

R. Claro, es normal que diga esas bobadas, él y tantos chicos y chicas del mundo querrían tener algo conmigo, lo ha dicho en plan broma, que alguna chica corta se lo ha tomado de otra forma, no es mi problema las mentes cortas.

P. ¿Entonces dejas claro que tú no tienes nada con él?

R. Yo con Kiko Matamoros, tengo una relación cordial, somos amigos, colaboradores, puedo tener la misma relación con él que con otra persona.

Alejandro Albalá y un infortunio en Los Ángeles

Sofía también ha tenido para hablar de su exnovio, aunque tampoco le ha querido dedicar mucho tiempo, así como de su espectacular viaje a Los Ángeles, donde ha estado trabajando para una firma de ropa online y ha disfrutado de lugares muy hollywodienses.

P. ¿Y con Alejandro qué tal? ¿Has hablado con él? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación?

R. Con Alejandro como a cualquier persona le puede pasar, tiene sus ex novios, tiene sus novios y en estos momentos Alejandro es mi ex novio, no hay nada más que hablar.

P. La experiencia en Los Ángeles ¿qué tal?

R. Los Ángeles es muy chulo, lo recomiendo muchísimo a toda la gente, mola mucho, me da mucha pena y quiero volver.

P. ¿Qué ha pasado con las maletas?

R. Las maletas se han perdido, espero que vuelvan.