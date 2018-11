El gran zasca de Omar Montes a Alessandro Lequio en pleno directo

Este jueves Omar Montes y Alessandro Lequio han protagonizado una batalla dialéctica que ha despertado el aplauso en el público.

Cuando todavía continúan los rumores de embarazo de Isa Pantoja, Omar Montes ha acudido a despejar esta y otras muchas incógnitas este jueves a ‘El programa de Ana Rosa’. El cantante ha asegurado que esto tan solo “es una broma de Jorge Javier” y que “si viene sería bienvenido”, pero que esta buena nueva aún tendrá que esperar. Sin embargo, lo más llamativo de su intervención ha sido el gran zasca que ha metido al colaborador, Alessandro Lequio, en pleno directo. “Yo llevo muchos años en la música, he conseguido las cosas por mí, aunque reconozco que la televisión es una buena plataforma, deberían de darle la oportunidad a más jóvenes”, comenzaba diciendo la pareja de Isa Pantoja. Palabras a las que ha reaccionado Alessandro: “Pues que canten y se líen con Chabelita” y las que ha respondido también el propio Omar: “O con Ana Obregón ¿verdad? “. Instantes después el público ha roto en aplausos y han sido muchos los que han alabado esta respuesta de Omar, pues ha dejado boquiabierto a Lequio, aunque este ha terminado reconociendo que tenía razón y que no iba a renegar de sus orígenes. “Esa camiseta no te la han robado, ¿no? Yo soy de los que siempre reconocen los orígenes, todos tenemos uno y el mío fue Ana Obregón y yo no lo he negado. A mí no me ofende que tú me digas eso, pero veo que a ti sí te ofende”, ha comentado.

“A mí no me ofende, pero tampoco hemos estudiado ninguno en Harvard aquí”, ha espetado. Batalla dialéctica que Lequio ha tratado de cerrar así: “Harvard no, pero por la universidad sí he pasado”. Conversación que ha tenido lugar después de que quisiera explicar el motivo por el que es famoso: “Michael Jackson no creo que sea conocido por salir en la tele enrollándose con nadie, Michael Jackson llegó al gran público con por su música. No quiero compararme con él, solo hace una hipótesis. Yo también he llegado a un gran público de la calle porque hago trap, música urbana y yo a esa gente a la que quiero llegar ya he llegado. ¿Que tú me dices que al salir en televisión he llegado a tu público? Te lo reconozco, pero al público que yo quería llegar ya había llegado hace un año. Porque yo tengo canciones con 20 millones de visitas en YouTube y tengo en las redes sociales casi un millón entre todos los seguidores. Quieras o no, todo va sumando y yo agradezco esta plataforma de la televisión y me gustaría que más”, ha apuntado Omar Montes.