Makoke responde a Kiko Matamoros: “nunca me he sentido querida”

La entrevista que Kiko Matamoros ha hecho a la revista ‘Diez Minutos’ ha removido a todo el mundo por sus declaraciones. Entre otras cosas, el colaborador de ‘Sálvame’ confesaba en las páginas que se casó con Makoke “porque quería hacerle ese regalo”. Unas palabras que la pasada tarde llevaron a la malagueña hasta el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, dispuesta a contestarle y analizar todo lo que había dicho su ex sobre ella.

Makoke ha abierto su corazón a Jorge Javier Vázquez y a la coach Cristina Soria, a quienes ha confesado que ya no le afecta nada de lo que pueda decir Matamoros, ni siquiera que se casó con ella a modo de regalo, un regalo que para ella era “algo limpio y bonito. A mí nadie me regala cosas emocionales” y que se ha terminado empañando. Aun así, ni eso la molesta. “Lo único que me quiebra la voz son mis hijos”, explicó antes de señalar que no entiende porqué su exmarido ha decidido atacar a su hijo: “No entiendo cómo arremete contra Javi porque sabe que lo ha pasado mal con el tema de su padre, sabe que ha sido muy difícil”.

Sobre los muchos años que compartieron juntos Makoke aseguró que tenía la sensación de “haber vivido una mentira” en la que nunca se sintió amada, aunque sí deseada. Una época de la que parece arrepentirse mucho y en la que le llegó a preguntar a Kiko si realmente la quería. Ahora está segura en que debería haberse separado hace 10 años, tal y como se lo dijeron sus hijos, que creen que la ha tratado de forma injusta, en más de una ocasión.

Una vida en pareja complicada

Aunque de cara al exterior parecía que el matrimonio de Makoke y Kiko rozaba la perfección, lo cierto es que estaba muy lejos de ese punto. De hecho, la empresaria ha confesado que llegó a rechazar muchas ofertas de trabajo porque a su ex no le gustaba que estuviera fuera de casa. Si bien en ese momento a ella no le parecía mal porque quería estar a su lado, ahora no le tiembla la voz al asegurar que ya no le duele lo que pueda decir de ella. La rubia está disfrutando de una nueva etapa de su vida en la que tiene muchas ganas de sentirse querida, “de ligar, de gustar”, y en la que no dejan de llegarle proposiciones.

Por el momento no ha encontrado al nuevo candidato que ocupará su corazón, pero aun así tiene ganas de despertar al lado de otro hombre. Está disfrutando “del segundo partido” de su vida y no tiene intención de sentir “remordimiento de conciencia” por lo que pueda llegar. “Estoy en mi pleno derecho”, sentencia firme.

No tiene intención de protagonizar una guerra

A pesar de que tanto ella como Kiko han hablado de cómo fue su matrimonio y no han dudado en tirarse los trastos a la cabeza, Makoke no duda en asegurar que no quiere protagonizar una guerra con el padre de su hija Anita, un hombre al que define como “complicado y huraño” que ha pintado la realidad que vivieron “mucho peor de lo que es” y al que le gusta aparentar “mucho”.