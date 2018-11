Kiko Matamoros fue el origen de la discusión

El plató de GH VIP se convirtió durante la pasada noche de martes en un improvisado ring de boxeo con dos púgiles dispuestas a darse golpes hasta el K.O. Makoke y Laura Matamoros protagonizaron una espectacular discusión que -cómo no- tenía como epicentro a la figura de Kiko Matamoros. Exmujer e hija del polémico colaborador se enzarzaron como dos gatos defendiendo su terreno, ante la atónita mirada de un Jorge Javier Vázquez que intentaba (no siempre con éxito) mediar entre ambas.

El detonante de la discusión fue la posible expulsión de Tony Spina, que se jugará su permanencia en la casa este jueves con el Koala. Laura abrió el cajón de los truenos y le dio a entender a Makoke que ella también podría seguir concursando si hubiese hecho las cosas bien. Jorge pidió respeto hacia la malagueña, pero la batalla ya había comenzado: “Tienes todo el derecho a hablar y a contar lo que te dé la gana porque es tu historia y tu vida, pero si te has mantenido en una cosa dentro de la casa, creo que estás haciendo mal en hacer lo contrario fuera”, le espetó la hija de Kiko.

Obviamente, Makoke no se iba a quedar callada: “¿Por qué hago mal en hacer lo contrario contando mi verdad cuando tu padre ya lo ha contado antes? Yo hago lo que me da la gana y no te he dicho nunca a ti lo que tienes que hacer. No he dicho nada que no haya contado dentro de la casa. Yo no he hablado mal de tu padre en la vida, cierra el piquito guapa, que me dejes en paz, no tengo nada que hablar contigo, no voy a entrar al trapo”.

“Lo que mal empieza, mal acaba. Has dejado al descubierto muchas cosas de mi padre. Hablas por detrás a quien te da la gana y a todo el mundo, ese es tu problema, que vas por detrás”. “Cuando me dicen que hablo por detrás, me gustaría que me dijeran a quién, pero no dicen nada, solo acusan”. Mila Ximénez interrumpió la conversación para confesar que Makoke aireaba cosas de Kiko Matamoros al equipo de ‘Sálvame’, algo que Jorge Javier negó: “A mí nunca me ha contado nada de su relación con Kiko”.

Más tarde, ambas siguieron a la gresca y sin darse tregua: “Lo que me ha molestado es que haya dicho que he hablado mal de su padre en la entrevista, cuando la única aquí que ha hablado mal de su padre es ella”. Laura reaccionó de la siguiente manera: “No nos equivoquemos porque yo hago entrever lo mala persona que has sido tú con todos nosotros, no hablo mal de mi padre. No quiero entrar en detalles”. “Yo tampoco entro en

detalles ni nunca lo he hecho, cosa que tú sí”.

Durante un buen rato, tanto Makoke como Laura estuvieron abriendo el cajón de trapos sucios: “Como tú eres la madre de mi hermana, deberías haber tenido un respeto por todos mis hermanos, desde la pequeña hasta la mayor, incluida mi madre (…) Me parece muy mal lo que haya podido hacer mi padre en su relación, pero lo que no voy a tolerar es que saque mierda como está sacando. El problema es que las informaciones sobre mi padre vienen de ti, por eso estoy así contigo. Habla claro, a mí me decías muchas veces te quiero y es mentira, no me fío de ti nada”, zanjó Laura.