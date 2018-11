Isa Pantoja siembra la duda y deja en el aire su supuesto embarazo

Miriam Saavedra volvió a ser salvada de la expulsión

No es Jorge Javier Vázquez una de esas personas que se contenga a la hora de expresar sus pensamientos. Y durante la última gala de GH VIP: límite 48 horas lo volvió a dejar claro. Como de costumbre, se interesó por la cambiante situación sentimental de Isa Pantoja y Omar Montes, pero sorprendió a todos al preguntarle algo inesperado: “¿Te puedo decir algo? Creo que estás embarazada.Te veo más redondita y no es de gordura. ¿Puede que lo estés?”, cuestionó el presentador.

La respuesta de Chabelita no pudo ser más tibia y dejar más dudas: “Estoy muy contenta con Omar, pero de ahí a eso…”. En ese momento, Montes se vino arriba y despertó las risas de los allí presentes al asegurar que tiene “espartanos”. A la pregunta de si toman precauciones, el rapero se levantó para mostrar que la única precaución que utilizaba era su ‘cinturón’, un comentario que ruborizó a la hija de Isabel Pantoja: “De verdad, para, que luego mi madre me llama y no sé qué decirle”, se quejaba.

Quizás si Isa Pantoja se hubiera apresurado a desmentirlo rotundamente, las redes sociales no estarían ahora mismo echando humo con esta posibilidad. De confirmarse sería un avance absolutamente insospechado en esta relación tan particular que ambos mantienen. ¿Cómo le sentaría a la tonadilladera?

La noche también dio tiempo para que Omar Montes hablase del robo que ha sufrido en su domicilio: “Me han dejado pelado. Si te digo lo que me han quitado, entras en depresión. ¡Estoy muy malamente! La cantidad exacta casi mejor que no te la digo”, le dijo a Jorge Javier.