El presentador de 'Mi Casa es la Tuya' cree que sería capaz de sacar todos los trapos sucios de Julio Iglesias

Mª Teresa Campos, Pocholo Martínez-Bordiú, Mariló Montero, Paz Padilla, Joaquín Sánchez, Lolita Flores, Bustamante, Paula Echevarría y Antonia Dell’Atte tiene un nexo común: todos ellos se han sentado frente a Bertín Osborne en Mi Casa es la Tuya (o la vuestra) para compartir confidencias y risas. Son decenas de invitados las que el presentador ha tenido el gusto de entrevistar, pero hay uno que se le resiste y de qué manera. ¿De quién se trata?

El propio Bertín ha confesado durante la presentación de su nuevo disco a quién le gustaría entrevistar pero de momento no puede: “A Julio Iglesias, sin duda. Es el personaje más atractivo de hacer, pero no quiere hacerlo”. Los motivos de la negativa los ha desvelado el propio Bertín Osborne: “Me llamó por teléfono y me dijo que yo era un cabrón y que seguro que le iba a sacar cosas que no quería contar, y que entonces no iba a ir, además que le iba a emborrachar seguro”.

“Se ha negado a hacerlo y eso me joroba muchísimo porque seguramente le iba a hacer el programa más bonito y él yo creo que le debe a España el hacer un programa de verdad e importante de dos horas y media charlando de su vida. Es un tipo muy especial y nada, no hay manera. El único, los demás siempre he hecho los que quería”, continúa el músico. De hecho, solo Jordi Évole ha conseguido entrevistar en España al polémico cantante en los últimos años. Si bien es cierto que el hijo del cantante, Julio Iglesias JR, sí que ha sido entrevistado por Bertín Osborne.

“Yo debí enamorarme de tu madre”

Ese es el particular título de nuevo álbum de Bertín y con el que alcanza los 25 discos publicados. Un LP de rancheras con acento mejicano que esconde historias íntimas verdaderamente increíbles, como la que da nombre al trabajo. Así lo explica Osborne: “La historia es muy bonita y es de verdad. José Alfredo Jiménez, que murió hace 40 años, escribió esta canción hace 50 años. Un amigo suyo le dijo que tenía una hija muy joven que quería ser cantante y que por favor le ayudara. Él se enamoró de ella y se casaron. Le llevaba 30 años y tuvieron tres hijos. Es una belleza de historia, de las más bonitas que he grabado en mi vida y por eso sabía que iba a ser el título del disco desde el primer momento, aunque sabía que traería polémica”, explica.

Bertín también ha confesado que de aquí al verano hará “15 conciertos por España” y que tiene intención de cruzar el charco para encontrarse con su público americano: “Quiero volver a hacer gira por América porque llevo 10 años sin hacerla, desde que nació Kike, no he querido irme muchos días fuera de España porque con su enfermedad nunca se sabía que podía pasar. Pero este año sí lo voy a hacer porque me lo pide el cuerpo”.