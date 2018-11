Se trata de su cita rutinaria con el fisioterapeuta Acude a sesiones periódicas desde antes de sufrir el ictus

María Teresa Campos y Edmundo Arrocet forman un tándem inseparable y este martes lo han vuelto a demostrar al protagonizar un momento que justifica su unión. Los dos han acudido juntos y puntuales a la cita de la presentadora con el fisioterapeuta, al que acude desde hace años. Muy sonrientes, la pareja han entrado a la clínica La Luz, con el humorista muy pendiente y cogiendo del hombro a la andaluza. Un apoyo que le viene en unas semanas sensibles para ella, con la operación de Terelu todavía fresca en la memoria, si bien es cierto que hace unas semanas no pudo contar con su presencia debido al viaje que el chileno efectuó a Estados Unidos, tal y como a Teresa le hubiese gustado.

Su visita al hospital para citarse con el fisio no reviste gravedad alguna, es algo rutinario en su agenda semanal y es por puro mantenimiento. De hecho, no es la primera vez que se deja ver por este motivo. Acude periódicamente desde antes de sufrir el ictus. “Vengo al fisio desde hace años, esto es recuperar mi normalidad”, ha dicho en alguna ocasión, así como el ya famoso “a ver si cada vez que venga aquí va a resultar que es que estoy mala”, que pronunció la presentadora en una de sus sesiones.

La actividad de María Teresa Campos no cesa y hace escasas horas la vimos salir de casa de su hija, Carmen Borrego, el otro gran apoyo de Terelu en estos duros momentos. La malagueña, que no quiso hacer ninguna declaración, pero no dejó de sonreír, iba vestida con un conjunto de pantalón y chaqueta blancos una camiseta a rayas bicolor. Junto a ella caminaba su chófer, Gustavo, que se encargó de llevarla de nuevo a casa.