Isabel Gemio: “tengo la suerte de tener dos nueras maravillosas”

Anoche, durante la fiesta de aniversario de su fundación, Isabel Gemio confesó estar muy agradecida a las parejas de sus hijos

La Fundación Isabel Gemio ha cumplido diez años y, para celebrar la década de trabajo y logros que llevan a sus espaldas se celebró un concierto solidario con importantes artistas de la música nacional y numerosos rostros conocidos como invitados.

Según la propia Isabel, estos años no han sido fáciles ya que la investigación y la ciencia están al final de todas las filas en lo que a inversión se refiere pero, a pesar de eso, el balance es del todo positivo: “hace diez años, en plena crisis, empezamos con tres proyectos y ahora estamos a punto de arrancar el séptimo en Sevilla por lo tanto tengo que estar contenta. Yo soy como mi hijo, siempre quiero más… pero se acaba de lanzar una segunda edición de diez mil ejemplares de mi libro así que solo me voy a fijar en lo bueno”.

Apoyada por amigos como Pepe Navarro, Boris Izaguirre, Antonio Carmona o Miguel Poveda, quienes tampoco quisieron faltar a la gran noche solidaria de Gemio fueron sus hijos. La periodista confesó que Gustavo acudiría con su novia pero que, dado que no quiere ser famoso, preferían no posar. Acerca de su papel como suegra, la que fuera presentadora de Sorpresa Sorpresa aseguró, entre risas, estar más que satisfecha: “Dicen que soy buena suegra. Yo (a la novia de Gustavo) la cuido mucho, es una persona maravillosa, un amor. Yo siempre amaré a quien ama a mis hijos. Lo que quiero es verlos felices, como cualquier madre. Además, no tienen que estar conmigo… al margen de que tengo la suerte de que tengo dos nueras maravillosas”.

Con prácticamente la totalidad de entradas vendidas para el concierto solidario que celebraba, la exmujer de Nilo Manrique no quiso perder la oportunidad de agradecer a los medios de comunicación la proyección que daban a su faceta más solidaria.