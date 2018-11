Sofía Suescun humilla a Chabelita: “Que me relacionen con ella me desprestigia”

"Ella quiere ser como yo, soy como su referente. Quiere seguir mis pasos y ya está, supongo que le dará morbo ir ahora a por Alejandro"

No ha pasado apenas tiempo de su ruptura con Alejandro Albalá y Sofía Suescun ha sacado la ametralladora para disparar a quemarropa a su exnovio. Pero quien se ha llevado la peor parte ha sido, sin lugar a dudas, Chabelita. La peruana es la enemiga pública número 1 de la navarra y así se ha encargado de demostrarlo en una entrevista con ‘Outdoor’ de Telecinco. En ella no le tiembla el pulso y ataca sin piedad a la hija de Isabel Pantoja.

La máxima obsesión de Sofía es distinguirse de la exmujer de Albalá y quedar por delante suya: “Relacionarme con Chabelita me desprestigia. Que ellos dos hablen de mí me quita caché. Ella quiere ser como yo, soy como su referente. Quiere seguir mis pasos y ya está, supongo que le dará morbo ir ahora a por Alejandro. Que viva su morbo y sea feliz. Su clave para mantenerse en la actualidad es su apellido porque por su físico… no quiero ser mala. Lo único que tiene es eso, no tiene otra cosa y es una pena”.

El otro gran damnificado de las palabras de la reina de los realities es el que hasta hace pocos días era el hombre de su vida. Ya no siente nada por él y Suescun se ha encargado de dejarlo claro: “Creo que no he llegado a estar enamorada de Alejandro Albalá nunca. Se me corta el rollo de pensar que ha hecho de todo con Isa Pantoja. No sé ni cuánto tiempo he estado con él, pero la imaginación llega a un punto que ya no se puede”.

Una vez más, el nombre de Isa Pantoja sale a relucir en la conversación: “Y ahora que veo mucho a ‘la Chabela’ en los debates, me pongo mala. Albalá me ha dejado de gustar solo de pensar que ha estado con ella. Me da mucho asco todo. Antes de que pasara todo esto, Albalá y yo ya estábamos mal, pero la gota que colmó el vaso fue lo de ‘la Chabela’ el otro día, que insistió mucho en que Alejandro estuviera en la discoteca donde estaba ella. Que se vaya con eso, que estamos en diferentes divisiones. Yo estoy en primera y ella en segunda. Alejandro me resta y no pego con él. Creo que sí que es el cierre final del capítulo. No es un hombre hecho y derecho, que es lo que necesito”, sentencia.

Sofía Suescun también ha hablado de los rumores de boda entre Albalá y ella, momento que ha aprovechado para volver a atacar a Alejandro: “Me enteré de que ese anillo era un anillo cutre que no le costó más de 50€ y ya se lo he dado a mis gatos para que jueguen con él con sus patitas. No sé lo que pretendía hacer con eso, porque con un anillo de menos de 50€… ni lo quiero. No me engañó ni me dijo nada, pero yo descubrí que era un anillo cutre. Imagínate, es rácano hasta para eso”, zanja.