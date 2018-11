El tertuliano llevó al límite a Sandra Barneda, que decidió echarle del programa tras sus continuas interrupciones

Tras el paso de Makoke por Sálvame Deluxe, El Debate volvió a tener a la ex de Kiko Matamoros como protagonista pero, esta vez, a causa de su amistad con Tony Spina. Además de la historia que hay entre ellos, sea amistad, amor o cariño, hubo tiempo para poner sobre la mesa la relación entre Miriam Saavedra y su defensor, Hugo Castejón.

En un momento de la noche, Aurah Ruiz se dirigió al que fuera novio de Marta Sánchez para preguntarle acerca de la relación que mantiene con su defendida y, contra todo pronóstico, la conversación fue subiendo de tono hasta terminar con el de Oviedo expulsado del plató entre los aplausos del resto de colaboradores.

Sandra Barneda intentó, en todo momento, mediar entre un acelerado Hugo y Aurah, que simplemente buscaba respuesta a su pregunta pero la insistencia de Castejón y sus continuas interrupciones terminaron por desesperar a la presentadora que, tras pedirle calma y llegar a recomendarle ver unos capítulos de Barrio Sésamo, terminó por invitar al artista a dejar el plató.

No me hace gracia expulsar a nadie, pero es insoportable“, aseguraba la pareja de Nagore tras tomar la decisión. “Se tiene que respetar. Contigo no hay manera. No podéis interrumpir todo el rato. En casa dicen que parecemos una cuadra, y es normal. La gente en casa quiere vuestras opiniones, no quiere vuestros gritos