Dani Mateo se niega a declarar ante el juez por su polémico ‘gag’ con la bandera

El humorista ha acudido al juzgado después de que se admitiera a trámite una demanda contra él

Nunca sonarse levantó un revuelo similar. Casi un mes después de que Dani Mateo se limpiara la nariz con una bandera española como parte de un sketch cómico en ‘El Intermedio’, el gesto sigue dando que hablar y cada vez con peores consecuencias.

Hace unos días se hacía público que, tras una demanda admitida a trámite – interpuesta por un sindicato policial-, el cómico catalán estaba citado en los Juzgados para declarar como imputado por delitos de odio y ultraje a símbolos nacionales.

El exmarido de Elena Ballesteros ha atendido a los medios antes de entrar y ha declarado el motivo de su seriedad: “Como ciudadano de este país, estoy preocupado porque estamos llevando a un payaso ante la Justicia por hacer su trabajo, y eso me preocupa por la imagen de mi país, y de mi bandera”. Además, Mateo ha destacado que hoy no le tocaba hablar: “Toca callar y escuchar lo que la Justicia tiene que decir. Estábamos en el terreno de la opinión, ahora estamos en el terreno de la Justicia y toca callar y escuchar”.

Tal y como recoge el periódico El Mundo, Dani Mateo ha admitido ante el juez sentirse sobrepasado por los acontecimientos y se ha acogido al derecho a no declarar: “Señoría, esto es más importante de lo que creía, se me ha venido todo encima y necesito tiempo para preparar mi defensa, me acojo a mi derecho y no voy a declarar“.

Antes de acudir a la cita judicial, el humorista ha vuelto a hacer gala de aquello por lo que es conocido y ha compartido una viñeta de Los Simpson que bien refleja el desconcierto en el que se ha visto inmerso en las últimas semanas.