El estado de Julián Muñoz en su primer cumpleaños tras salir de prisión

Julián Muñoz, que volvió a recibir el permiso de la Audiencia Nacional para pasar el resto de condena fuera de casa, cumple 71 años

Julián Muñoz disfruta de su libertad tras aceptar el recurso la Audiencia Nacional que pedía su defensa. El delicado estado de salud del ex político de GIL le permite cumplir los 9 años de condena que le restan en su casa, junto a sus hijas y familia. Ya lo consiguió hace un año, pero el vídeo del ex alcalde de Marbella bailando sevillanas en enero provocó su regreso a prisión. Hoy, Julián Muñoz cumple 71 años rodeado de su familia y entendiendo que ha sufrido un trato diferente por su nivel mediático. “Conmigo han hecho una sangría, pero bueno, ¡qué le vamos a hacer! Hay que aceptar la situación como está y las cosas como son, no me queda más remedio. A los temas jurídicos y penitenciarios no te puedes enfrentar, si lo haces estás perdido”, ha declarado en una entrevista con LOC.

Su estado de salud es algo que sigue preocupando a los suyos, pese a que fuera el motivo por el que pueda cumplir su condena en casa. “Sigo con mis problemas de circulación y sigo vivo porque le echo mucha fuerza y mucha voluntad a las cosas y también procuro cuidarme mucho”, comenta el ex de Isabel Pantoja, que no ha conseguido quitarse de su mayor vicio. “He querido dejar de fumar, pero no lo he conseguido, tengo que volver a intentarlo. No me rindo, no me rindo. Y eso que estuve dos meses sin encender un cigarrillo”, ha confesado.

Su relación con Isabel Pantoja

Fueron la pareja del momento, el alcalde de la todopoderosa Marbella y una de las estrellas de la canción. Sin embargo, su relación acabó con ambos en prisión. Preguntado acerca de si tiene algún tipo de contacto con la tonadillera, Julián Muñoz se ha mostrado más claro que nunca: “No, para nada. Quiero vivir tranquilo”.

Tranquilo o no, Julían Muñoz sopla hoy 71 velas junto a los suyos, sabiendo que todavía tiene 9 años de condena por cumplir: “Vivo de mi pensión y pago todos los meses lo que buenamente puedo”.