Jorge Javier carga contra Suso: “El que es machista lo es en casa y en el campo”

Aurah habla de su relación con el catalán dentro de la casa y Jorge Javier la reprende

Puede que Suso Álvarez sea uno de los hombres más tristes del país ahora mismo. La expulsión de su novia, Aurah Ruiz, de la casa de GH VIP le ha dejado abatido y roto de dolor. Su relación ha sido uno de los grandes acidulantes del programa y ha mezclado guindilla con edulcorante a partes iguales, es decir, broncas y rupturas con momentos no aptos para diabéticos.

La llegada de la canaria al plató, donde le esperaban los colaboradores y demás concursantes ya expulsados, ha estado marcada por la valoración que la exnovia de Jesé Rodríguez ha hecho de su idilio con el catalán: “Al principio fue una relación, como dice Mónica en el vídeo, bastante tóxica porque estábamos en un encierro. Tener una relación con tantas personas que no conoces y encerrados en una casa 24 horas, sin poder huir para no vernos las caras es muy complicado. Es verdad que Suso no estaba acostumbrado a tener una relación y fue como poco a poco adaptándose. Para él fue como un terremoto. Yo también es verdad que perdí la cordura, la coherencia… Lo hablamos y la cosa ha sido que hemos sabido madurar y salir adelante”, reconoce. También desea que esto no se quede como un ‘lío’ de un realitie: “Yo espero que nuestra relación tengo futuro y además muy bueno. Porque Suso para mí es una persona súper madura para la edad que tiene y su corazón es grandísimo”, argumentaba la canaria.

No obstante, Jorge Javier no estaba muy de acuerdo y la discutió: “Aurah, hemos visto cosas de vosotros dos que son realmente muy cutres y chuscas. Es que no se pueden aplaudir este tipo de comportamientos porque si no, no avanzamos. Son cosas que creo que están totalmente superadas. Como los consejos que él te da, que tú le aceptas esa manera de relacionaros tan machista, tan profundamente machista”, se explayó el presentador.

La madre de Suso, Merche, intentó justificar la actitud de su hijo: “Yo creo que en la calle esa relación hubiese sido muy distinta”. Un pretexto que tampoco convenció a Jorge Javier: “Mira Merche, te digo una cosa: el machista lo es en una casa y en un campo. No por estar en una casa uno deja de serlo. No son las circunstancias. En su caso yo creo que es una falta de formación brutal. Yo no entiendo de dónde los ha sacado porque vive en una casa con mujeres, pero vaya que lo mismo los ha sacado de los bolos y las discotecas”. Sin embargo, Jorge quiso acabar su discurso de ataque echando un capote a Suso: “Se ha equivocado muchas veces, pero yo creo que con una buena educación y una buena formación, todos esos pensamientos que él tiene ahí instalados se irán”.