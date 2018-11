Josep Borrell se casa en secreto con Cristina Narbona tras 20 años de relación

Sellaron su amor en una ceremonia muy íntima a la que acudieron sus padres, sus hijos y unos pocos familiares y amigos muy cercanos.

Josep Borrell y Cristina Narbona han decidido poner la guinda a su relación de dos décadas dándose el ‘sí, quiero’ en una ceremonia civil. El enlace tuvo lugar el pasado verano, aunque la noticia se ha conocido ahora, según ha publicado Informalia. Fue un comentario de la presidenta del Psoe el que hizo saltar la liebre, debido a que Narbona se refirió a Borrell como su “marido”.

El actual ministro de Exteriores y la dirigente socialista han compartido su vida durante más de 20 años, un largo periodo en el que por los diferentes cargos que han ejercido incluso han tenido que vivir su relación en la distancia. No obstante, este verano decidieron sellar su amor en una ceremonia muy íntima a la que acudieron sus padres, sus hijos y unos pocos familiares y amigos muy cercanos. Los políticos socialistas, sin embargo, han decidido no publicar ninguna fotografía de su gran día, dado que, tal y como afirma el citado digital, no quieren “hacer ningún alarde de su vida privada”.

Cristina Narbona y Josep Borrell conforman una de las parejas más sólidas del panorama político. Antes de comenzar su relación en 1998, ambos estuvieron casados. El catalán con Carolina Mayeur, junto a la que tuvo dos hijos, Joan y Lionel. Narbona también aporta un hijo a la pareja de su anterior matrimonio. Desde hace 17 años, los políticos socialistas comparten su vida en Valdemorillo, una población al noroeste de la capital, aunque sus viajes a Cataluña son frecuentes, dado que Borrell tiene una casa en su ciudad natal, Pobla de Segur (Lleida).

Insultado y escupido

Josep Borrell ha protagonizado numerosos titulares en las últimas horas, tras en rifirrafe que mantuvo con Gabriel Rufián en el Congreso. El diputado de ERC llamó “indigno” y “fascista” al socialista, un ataque que provocó su expulsión del hemiciclo. Cuando el resto de diputados de Esquerra abandonaban la sala con Rufián, Jordi Salvador habría escupido a Borrell al pasar frente a él.