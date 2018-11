El rapero madrileño presenta su último éxito 'Un Veneno' en OT 2018

Que hablen mal o bien de mí, pero que hablen. Un pensamiento que tenía Salvador Dalí en otro tiempo y que actualmente abandera a la perfección C. Tangana. El controvertido rapero madrileño se ha convertido en protagonista una vez más, esta ocasión por su actuación en ‘Operación Triunfo 2018’, a donde estaba invitado este miércoles para presentar su nuevo single, ‘Un veneno’, un bolero que ha creado junto a El Niño de Elche.

Vestido al más puro estilo Elvis Presley: traje blanco, chaqueta estilo torera, camisa de seda roja, medallas de oro, gafas de sol y un vaso de whisky en su mano, C. Tangana entonó la letra de una canción que habla precisamente de su gusto por llamar la atención y por ser el centro de atención: “Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido. Lo hice por ti, mami (…) Yo he nacido bohemio, pero tu amor me ha cambiado, y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y en la radio”.

Aunque su particular show estaba reservado para el final. Según terminó de actuar se dio media vuelta y se fue sin decir nada más. Hay quien piensa que lo justo y normal habría sido dedicar unas palabras a los jóvenes concursantes de OT, pero el rapero no se casa con nadie y está muy lejos de ser políticamente correcto. Roberto Leal se quedó con la cara desencajada y tuvo que improvisar: “Gracias por venir a OT y entender la música como un espacio de libertad y de creación. ¡Se nos va C. Tangana… emocionado! Igual que estamos nosotros emocionados de que haya venido. Hasta luego, Maricarmen (…) Tengo la sonrisa en la cara por lo que acaba de pasar. Estas cosas pasan. Un veneno es lo que me ha entrado a mí ahora”.

Unas horas antes de actuar en OT, C. Tangana avisó en sus redes sociales de que alguna de las suyas tenía preparada: “Escribe aquí todo lo que piensas de que esta noche estrene mi último bolero en directo e OT. 12.00 h. No te cortes. Saraut busta”, desencadenando una lluvia de críticas. Como era de esperar, su show en directo causó furor en las redes sociales, que se dividieron en dos bandos: defensores y detractores. La respuesta de C. Tangana fue una carcajada por todo lo acontecido durante la noche del miércoles y que (otra vez) le tenían como protagonista. Fiel a su esencia.