Makoke se sincera tras separarse del hombre con el que ha compartido 20 años de su vida Kiko Matamoros ya se ha llevado las cosas de su casa

“Soy otra, no quiero saber nada de mi vida anterior”. Con esta determinación busca Makoke sacudirse de todo lo que ha vivido en los últimos meses. Su concurso en ‘GH VIP’ ha estado bañado de emociones y ha terminado con su salida de la casa de Guadalix antes de lo que le hubiera gustado. Pero lo que más clavado tiene la malagueña es su separación de Kiko Matamoros, polémica como pocas y que ahora se encarga de desmenuzar en una entrevista concedida a la revista ‘Lecturas’.

Makoke está resentida: “No me ha querido bien, me he liberado de un amor muy luchado”, pero reconoce que ya no se emociona al recordar los 20 años que ha pasado a su lado: “Nada de lo que haga Kiko me llega ya al alma, es mi pasado”. La exazafata reconoce que la última vez que habló con Kiko fue cuando éste le puso un mensaje al salir expulsada de GH: “Me escribió algo muy bonito. Me daba la enhorabuena por mi concurso y me decía que está orgulloso de haber estado veinte años conmigo, que me quería mucho y que le gustaba que se me hubiera conocido como soy”.

Algo que le ha dolido bastante es que Kiko Matamoros se lleve todas las cosas de su casa sin previo aviso: “Llegué a casa y vi que se había llevado cuadros, dos sofás… creo que debería haberlo consensuado conmigo. Tiene todo el derecho porque la mitad de los muebles son suyos, pero no nos vamos a poner a medir cuánto ha pagado cada uno (…) Esta casa es mía, el día que la venda a él le corresponde el dinero que se supone que me ha prestado. Se lo voy a devolver…”, a la par que avisa que no quiere saber nada más de él: “No tengo que hablarle, no quiero saber nunca nada más de él”, responde con contundencia. Makoke confiesa que sus hijos han sido su principal apoyo: “Ha sido bestial porque son mucho más maduros que yo”.

Infidelidades y el presunto escarceo con Sofía Suescun

Makoke también ha valorado la supuesta infidelidad que acabó por dinamitar su matrimonio y desvela que le molestó que su hija Anita Matamoros se enterase: “Lo supo porque estaba conmigo cuando yo me enteré”. Sin embargo, confiesa que no fue una infidelidad al uso: “No hubo amor ni sexo. Fue una amistad que yo no conocía y para mí es una infidelidad”, pero reconoce que hace cuatro años sí que hubo un engaño. Eso sí, dice que “sabía que me había sido desleal, pero no quiero creer que tenga una novia a la que conocían todos sus compañeros”.

Bastante más comedida, pero dejando muestras de su enfado, se muestra cuando se le pregunta por el acercamiento entre Sofía Suescun y Kiko Matamoros: “Me reservo la opinion porque es el padre de mi hija”. En clave GH VIP también deja la puerta abierta a un posible y futuro acercamiento sentimental a Tony Spina: “No puedo decir que me gusta. Estoy confundida, he sentido algo especial y echo de menos su cariño, pero dentro no me he sentido atraída por él”. Respecto a la diferencia de edad entre ambos, Makoke le deja una pulla a su exmarido: “Tiene 16 años menos que yo, pero fíjate que las novias de Kiko tienen 40 menos que él”.

Sus hijos son sagrados y no perdona que Kiko haya tenido malas palabras con Javier Tudela: “Es lo que más me duele, pero mi hijo no va a hacer nada que haga daño a su hermana Ana. Kiko no ha respetado ni a mi hijo ni a mi madre”. Se muestra agradecida de que Kiko haya dicho que no se va a quitar la alianza, pero ella lo tiene claro: “Yo me quité el anillo el 7 de agosto”.