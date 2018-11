Cuatro años sin la duquesa de Alba: los 4 escándalos familiares más sonados en su ausencia

Este martes tiene lugar la misa recordatorio de la duquesa de Alba y Look recuerda los 4 escándalos más sonados desde que falleciera

Este martes se cumplen cuatro años sin la duquesa de Alba. Esa mujer que sintió y vivió a partes iguales y que hasta el último día hizo y deshizo en su vida como ella solo sabía. Sin embargo, desde su fallecimiento las rencillas familiares se han hecho más evidentes que nunca y así se revelará esta tarde a las ocho en la iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla. “Hoy se celebra una misa recordatorio como cada 20 de noviembre en recuerdo de Cayetana de Alba. Nunca me he ausentado y una vez más estaré allí. Como siempre y como se merece“, dice Carmen Tello, amiga íntima de la familia a Look. Aunque durante los últimos años su relación también se ha visto deteriorada, pues tal y como asegura ella misma, solo habla con Cayetano.

Allí estarán pocos hijos de la duquesa de Alba, concretamente dos. Tal y como ha revelado la revista’ Semana’, tan solo acudirán Fernando y Cayetano Martínez de Irujo, pero también estará presente alguien que fue muy importante durante su última etapa: su esposo, Alfonso Díez. “Él se pone triste. Siempre que nos juntamos recordamos muchísimas anécdotas de Cayetana. Hablamos mucho de ella”, revela Carmen a este digital. Es consciente de que será un día especial para la familia, pero justifica algunas de las ausencias: “tendrán trabajo u otros compromisos”.

Mil cuatrocientos sesenta días en los que han sucedido multitud de vicisitudes familiares, aunque destacan cuatro escándalos por encima de todo:

Enfrentamiento de Sofía Palazuelo y el duque de Alba

Este es el enfrentamiento más reciente. El mismo día de su enlace comenzaron a conocerse informaciones que revelaban que no todo era tan idílico en la boda de Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart. La futura duquesa de Alba quería contraer matrimonio en un templo religioso y el duque de Alba se opuso desde el primer momento, según Vanity Fair. El aforo de la iglesia siempre sería mucho menor que el necesario y el duque de Alba tan solo le dio una opción: sería en los jardines del Palacio de Liria. Un enfado que se hizo público después de que la novia decidiera no lucir ninguna de las dos tiaras de los Alba el día de su enlace.

Boda de Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo

Justo este domingo Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo cumplieron un año de su boda en las Vegas. “Un año después tal día como hoy… Feliz”, escribió la diseñadora de joyas junto a una instantánea muy similar a la que sirvió para confirmar su matrimonio. Ataviados de un disfraz de Marilyn Monroe y Elvis Presley se dieron el ‘sí, quiero’ en Las Vegas.

La especial amistad de Alfonso Díez y la reina Sofía

La periodista Pilar Eyre revelo, en exclusiva, el vínculo que unía al que fuera esposo de Cayetana de Alba y la reina Sofía. Según ella, eran dos almas solitarias que tenían interés por la cultura y que, según se publicó, se cartearon durante meses. Pese a que esta amistad pareció caer en el olvido, este verano Eyre aseguró que todo seguía latente entre ellos.

Guerra entre Carlos Fitz James y su hermano Cayetano

Cayetano Martínez de Irujo se confesó con Look después de que Carlos Fitz-James Stuart decidiera que Genoveva Casanova, madre de los dos de Cayetano, no era bienvenida en cena de Nochebuena que tuvo lugar en el Palacio de Liria el pasado año. “Está muy feo todo lo que ha hecho Carlos”, deslizó Martínez de Irujo a este digital. “Mis hijos ya son mayores, tienen a sus amigos en España y no querían irse a México con su madre. Por eso, Genoveva optó por quedarse con nosotros y no íbamos a dejarla sola. Es la madre de mis hijos”, justifica el Duque de Arjona con absoluto desdén. Además, Cayetano añadió que “Genoveva siempre se ha llevado muy bien con Carlos y fue la primera sorprendida con esta decisión”. “Sin duda, le ha dolido mucho”, dijo.