Miriam Rodríguez lanza su primer trabajo con una colaboración estelar con Pablo López. Tras su paso por Operación Triunfo, nos desgrana sus claves en esta entrevista

Miriam Rodríguez es uno de los talentos musicales más destacados que dejó ‘Operación Triunfo 2017’. La estela de Ana Guerra o Aitana es diferente a la de Miriam, que ha optado por un estilo musical distinto a sus ex compañeras. Su primer trabajo ‘Cicatrices’ saldrá al mercado el próximo 23 de noviembre y se abre para explicar cómo lidia con el éxito o lo que ha supuesto Pablo López en los inicios de su carrera.

PREGUNTA: ¿Es ‘Cicatrices’ el disco que siempre has soñado?

RESPUESTA: Sí. Ha tenido un proceso largo, pero a la vez corto. Fueron unos meses muy intensos para mí, ya que tuve que compaginarlo con la gira de ‘Operación Triunfo’. La mitad de las composiciones están hechas en aeropuertos, habitaciones de hotel o volando en aviones con la libretita a cuestas. Decidí tomar la responsabilidad de abrirme en canal y exteriorizar cosas que no había exteriorizado antes. Aunque soy muy extrovertida, no suelo abrirme a contar mis cosas personales. Tomé como referencia solamente la verdad, que detrás de cada historia hubiese una cicatriz sin cerrar.

P. ¿Te ha servido como terapia el abrirte en canal?

R. Sí. Cada día que componía era la terapia de retroceder en el tiempo y analizar. En el disco se representan esos estados de ánimo. Es un álbum muy variado. Hay canciones de autor, baladas más épicas, temas más movidos… Hice todo lo quería con la máxima libertad, aprovechando que el equipo con el que trabajo me dio esta oportunidad de confiar en mí como autora.

P. ¿Te da cierto pudor que el público escuche esas historias?

R. No, porque no lo hago con la intención de explicarlas. Son canciones y están para disfrutarlas. El público es dueño de decidir para qué momento y estado de ánimo escoge cada una de mis canciones, pero no lo hago con la intención de explicar nada que me haya pasado, sino que yo decidí contarlo. Ahora ellos tienen que hacer mis cicatrices suyas.

P. Tu nuevo single es ‘No!’ junto a Pablo López. ¿Cuál es la historia de la canción?

R. Es una canción muy desgarradora que se abre totalmente en canal a través de la verdad. No tiene metáforas y habla en un lenguaje muy normal. Se ve claramente que muchas veces las personas que más te conocen y saben todo de ti, no entienden lo más importante. Tú luchas porque son las personas que más te interesa que sepan lo más importante. Hay veces que no lo entienden y no les llega, por mucho que tú hagas. Es la representación de esto.

P. ¿En qué se ha convertido Pablo López para ti?

R. A día de hoy, como el proceso de la composición fue de lo personal a lo profesional, se convirtió en una de las personas más importantes que ahora mismo me rodean. Aprendo mucho de él cada día. Me aporta muchas cosas, no solo musicalmente. Personalmente, para mí es como un hermano. Es una de las primeras personas en las que realmente me veo reflejada. A él le pasa lo mismo conmigo. Tenemos este punto de timidez, que somos

como personas locas y enamoradas por lo mismo, que es la música. Amamos y luchamos por la libertad juntos. Es un gran amigo y un gran apoyo.



P. ¿Hay algo que extrañes de tu vida anterior a ‘OT’?

R. No. Mi vida personal y familiar siguen igual. Muchas veces echas de menos estar con tu familia, pero ya me pasaba antes y no tenía lo que tengo ahora. Realmente me siento afortunada de poder estar trabajando de lo que me gusta. Estoy pasando por un buen momento profesional y creo que tengo que disfrutarlo de la mejor manera posible.

P. ¿Llegas ya a ver como algo normal que tengas club de fans y miles de seguidores?

R. Creo que el cuerpo y la mente se adaptan a este tipo de cosas, pero no lo asimilan y no eres consciente. Es lo mejor, porque si no, te volverías loco. Ya no solo por tener un club de fans y los miles de seguidores, sino por todas las cosas que me pasaron a lo largo de este año. Está claro que no son cosas normales. Mi hermano me dijo una frase hace poco que es: “Tienes que nadar en este mundo sin ahogarte en él”. Lo que tengo es lo que siempre busqué, pero está claro que digerirlo no es fácil. Necesitas ayuda, saber escuchar y gente que te quiera mucho y bien, que son las personas que están aquí cuando lo tienes todo y estaban cuando todo esto no lo tenías. Es muy fácil perder el foco y levantarte por la mañana y no ser consciente de que lo que tienes es lo que hace un año deseabas.

P. ¿Estás al día de la bronca que echó Noemí Galera a los concursantes de ‘OT 2018’?

R. La bronca no sé por qué fue, pero estoy al día de que la hubo porque me han preguntado mucho al respecto y también porque entré en Twitter y vi que había pasado algo. Me parece una edición muy diferente a la nuestra, con un gran talento y mucho que están aportando nuevo. Creo que el casting está muy bien hecho otra vez. En un principio fui fan del programa, pasé a ser concursante y ahora vuelvo a ser fan, pero desde otra perspectiva. No es fácil estar en la posición de ellos, bajo esa presión y habiendo pasado tan poco tiempo desde nuestra edición. Empatizo y me identifico mucho con ellos.

P. ¿Hay alguno que te guste especialmente?

R. Me gustan todos. En cada uno de ellos veo cosas que me sucedieron a mí. Muchas veces me gustaría poder servirles de ayuda. Cuando entré y hablé con ellos, me recibieron con una energía que me dio la tranquilidad y las ganas de transmitirles mi experiencia.

P. ¿Alguno de tus compañeros ha podido escuchar ya tu disco entero?

R. Han ido escuchando algunos temas sueltos. Por ejemplo, cuando compuse ‘Mejor sin miedo’ algunos de mis compañeros lo escucharon, como Ana Guerra. ‘Conmigo suficiente’ ya la habían escuchado. Hay temas que no han oído porque el proceso de composición fue muy íntimo y personal, aunque lo he compartido con algunos autores. Soy una persona que va muy pausada y enseñé alguna cosita, pero no demasiado.