De Gea, afortunado en el amor y desafortunado en el juego

El portero de España pierde crédito y recibe una ola de críticas Edurne no para de defenderle públicamente

Con permiso de Marta Ortega, el de David De Gea es el otro gran nombre de actualidad del día. La derrota de la Selección Española ante Croacia (3-2) en el último partido de la Liga de Naciones ha dejado la figura del portero muy debilitada y aunque la prensa deportiva reparte culpas entre todo el equipo, lo cierto es que hay quien sostiene que pudo hacer mucho más en los tantos de los croatas.

El de Illescas transmite mucha inseguridad y desde el pasado Mundial de Rusia no levanta cabeza. Comete muchos errores y su titularidad está más discutida que nunca. El seleccionador nacional, Luis Enrique, sigue confiando en él, lo mismo que Edurne. La cantante es el mejor apoyo del futbolista y no pierde la ocasión de defenderle públicamente siempre que recibe una catarata de críticas. Sin embargo, esta vez no ha considerado oportuno hacerlo. Aunque a nadie se le escapa que De Gea está en su peor momento, se le nota cabizbajo y pensativo durante los partidos.

Si diéramos la vuelta al conocido refrán, podríamos afirmar que es afortunado en el amor pero todo lo contrario en el juego. La dualidad del exjugador del Atlético de Madrid es que con su club, el Manchester United, rinde a la perfección y es elegido año tras año como uno de los mejores porteros de la Premier League inglesa. Para entender el pozo en el que está sumido De Gea basta con mirar algunos datos estadísticos. En un año natural, desde el pasado 14 de noviembre de 2017, ha encajado 19 goles en 14 partidos como titular en España. Esto significa un porcentaje de 1’35 goles/partido, un guarismo mucho mayor a los registros desde su debut hasta ese día (0’54 goles/partido).

Hace unos días saltaba la noticia de que Edurne había decidido mudarse a Manchester junto a su chico para iniciar al fin su vida juntos. Poco o nada le importa que tenga que viajar de manera eventual a Madrid por motivos de trabajo. Lo suyo es amor del bueno y cuantas más críticas hayan, más respaldo tendrá De Gea de su chica.