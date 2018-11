La joven catalana está nominada a cuatro Grammys Latinos.

Es imposible escapar del huracán Rosalía. La cantante se ha convertido en el último año en una de nuestras estrellas patrias con mayor proyección internacional, un logro profesional en el que talento, juventud, tradición e innovación han sido sus principales armas. Su primer trabajo discográfico, titulado ‘El mal querer’, ha alcanzado los primeros puestos en las listas de ventas y su nombre ha sonado en todos los medios de comunicación de manera unánime, promoción pocas veces vista en una artista de nuestro país. El próximo jueves 15 de noviembre se celebra en la ciudad de Miami la 19ª edición de los Grammy Latinos, cita crucial para la carrera de la intérprete de ‘Pienso en tu mirá’ en la que puede ganar hasta cuatro galardones.

Su hit ‘Malamente’ ha sido su trampolín al éxito, tema que está nominado a mejor canción, mejor canción alternativa, mejor vídeo musical y mejor grabación del año. Una experiencia, la de estar nominada, que no es nada nueva para Rosalía, ya que en los Grammy Latinos de 2017 optó al premio en la categoría de mejor nueva artista. Reconocimiento que finalmente no consiguió. Ese pequeño ‘chasco’ no ha sido impedimento para que la barcelonesa haya continuado más fuerte si cabe con su carrera artística, todo ello hasta conseguir convertirse en uno de los platos fuertes de nuestra industria musical. Este jueves la joven actuará en la citada gala de premios, actuación en la que volverá a demostrar su arte y originalidad.

Una trayectoria con luces y sombras

Aunque actualmente Rosalía saborea las mieles del éxito, no siempre disfrutó de la adulación del público y la crítica. La joven ha estado varios años formándose como músico e intentando perfilar el estilo que ahora la ha hecho famosa, una etapa marcada por el esfuerzo en el que inclusive intentó participar en algún que otro talent show. En el año 2008 la catalana decidió hacer el casting de ‘Tú sí que vales’, programa en el que no contó con la misma fortuna que ahora le acompaña. El jurado de aquel entonces, conformado por Noemí Galera, Ángel Llácer y Los Morancos, decidió que Rosalía no era lo suficientemente buena como para continuar en el programa. Deliberación que se justificaba en la desafortunada actuación que protagonizó en el escenario de Telecinco. Una imagen que dicta mucho de la gran artista que hoy traspasa fronteras y que se ha forjado a base de arduo trabajo y talento.