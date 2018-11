Descubrimos todos los detalles del refugio más lujoso de la ya ex política del Partido Popular María Dolores de Cospedal

Tras más de 20 años de carrera, María Dolores de Cospedal abandona la política y dice adiós al Partido Popular. La abogada madrileña ha cedido a la presión provocada por las revelaciones en el caso del ex comisario Villarejo. Unos audios en los que se involucraba a la ex política del Partido Popular como partícipe de espionaje político en el que también está implicado su marido, Ignacio López del Hierro. “Siempre he dicho que un partido que no defiende a los suyos, no puede esperar que los ciudadanos confíen en él”, afirmó la abogada en el comunicado público con el que oficializó su marcha, dejando un recado a sus ya ex compañeros. Una decisión que no sorprende, pero que deja en el aire su futuro. Solo hay una cosa segura: el lugar donde estará María Dolores de Cospedal.

Hace tres año, la ex presidenta de la comunidad autonómica de Castilla y la Mancha adquirió, a medias con su marido, un lujoso piso en la zona más elitista de la capital de España. 246 metros cuadrados de superficie en el barrio de Salamanca, según ha podido conocer LOOK.

Cospedal cuenta con el 50% de la propiedad, mientras que López del Hierro posee el resto del inmueble a través de una sociedad. Un impresionante apartamento que distribuye los 246 metros cuadrados entre un hall, tres baños (uno destinado al servicio) y diferentes habitaciones. El barrio de Salamanca es uno de los más cotizados en Madrid, siendo uno de las zonas predilectas por los famosos, artistas, políticos o futbolistas para establecer su hogar.

Un matrimonio a prueba de polémicas

19 años separan a María Dolores de Cospedal e Ignacio López del Hierro. Una relación que comenzó como una amistad, pero acabó en amor. La primera vez que el nombre del veterano empresario salió a la palestra con fuerza fue en el 2012. López del Hierro fue propuesto para el consejo de Red Eléctrica Española, coincidiendo en el tiempo con la llegada del Partido Popular al Gobierno de España. Un vínculo que generó una crítica mediática que acabó con la renuncia del puesto por parte de López del Hierro.

Su supuesta implicación, siempre negada por el empresario, en los famosos papeles de Bárcenas fue defendida con vehemencia por María Dolores de Cospedal, que en todo momento ha dado la cara por su marido. La pareja se casó en el 2009 en una ceremonia íntima. Tres años antes de la boda, en el 2006, la ex política del Partido Popular decidió ser madre soltera a través de la fecundación in vitro. Ambos estaban divorciados con anterioridad y Del Hierro aportaba tres hijos frutos de su matrimonio con Inés D’Aubarède, uno de ellos ya le ha hecho abuelo.

La implicación de Ignacio López del Hierro en los audios de Villarejo ha sido el golpe definitivo que ha apartado a Cospedal de su carrera política. “En lo que seguro me equivoqué fue en pedir a mi marido, Ignacio López del Hierro, que me ayudara en una interlocución, que no era fácil. Me equivoqué a la hora de pedirle que ayudara al PP. Ahora, él está pagando por haberme ayudado a tratar de tener una visión más clara de lo que estaba ocurriendo“, afirmó Cospedal en el comunicado con el que trasladó su abandono de la política a los medios.