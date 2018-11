Orozco y Luis Fonsi nos cuentan los entresijos del talent show "En La Voz es imposible ser justo"

Nada mejor que hablar con Antonio Orozco y Luis Fonsi para saber cómo los coach de La Voz eligen a ciegas a aquellas voces que les cautivan. ¿Qué sienten cuando escuchan alguna de sus canciones interpretada por un concursante? ¿Hay justicia en el talent show? Ambos contestan a estas y más preguntas, aunque es una particular manía del cantante español la que protagoniza la nota anecdótica de esta charla.

PREGUNTA. Nueva edición de La Voz, ¿qué sensaciones tenéis?

LUIS FONSI. Emocionado, nervioso, pero sobre todo buenas sensaciones.

ANTONIO OROZCO. Es como cuando estás en un sitio por primera vez.

P. Antonio, eres ganador de La Voz 3, coach también en la versión de niños y de nuevo otra vez más coach, ¿hay celos, Luis?

L.F. No, celos no, pero impone porque es un gran artista y porque es un artistazo al quién admiro. Al final del día está claro que queremos ganar, pero ser número 1 no es llegar aquí y ganar, y si no gano no me voy a mi casa triste. Yo quiero estar aquí porque quiero celebrar la música y aprender. Creo que es un privilegio sentarme en esa silla roja y es un formato ganador y muy familiar.

P. ¿Qué debe tener una voz para que pulséis el botón?

A.O. Carisma.

L.F. Magia, carisma, es cosa que no tiene nombre y nadie sabe cómo explicarla, pero que nos emociona. Es ese algo que lo sentimos, no lo escuchamos, lo sentimos.

P. ¿Qué se siente cuando uno se sienta en el sillón por primera vez?

A.O. Yo creo que ahora mismo, la capacidad de emocionar para ser capaces de disfrutar a cada minuto y a cada presentación. Son 105 personas, todas clasificadas y de un casting de más de 30.000 personas, estamos en la fase final de uno de los castings más sofisticados y técnicos de los últimos tiempos, y aquí estamos nosotros para verlos desde primera fila. Yo creo que el deber que nos exigen a nosotros es el poder estar al 1000% para ser capaces de juzgar, porque es imposible ser justo. Lo justo es lo difícil, ser justo es imposible. Todo depende del gusto, y el gusto ajeno muchas veces no coincide.

P. Cuando han cantado una canción vuestra ¿sois más exigentes porque es vuestra o directamente ya os ganan?

A.O. A veces he de decir, porque me ha ocurrido alguna vez, cuando los chicos vienen y se ponen a cantar una canción tuya, tienes una sensación como que te sientes casi en la obligación de terminar pulsando el botón, lo digo porque a veces los chavales se lo plantean así. Aunque tú sientas esa obligación, no pasa, porque no estaría a la altura con el resto. Realmente cuando es, ocurre, hay algo que pasa que, ahora ya te he oído y tengo que verte.

L.F. Para mí es una mezcla de sentimientos porque al principio uno se emociona. Yo cuando cantan mis canciones me emociono. Yo he tenido que cantar canciones de otros en homenajes y sé lo difícil que es, así que hay una mezcla de cosas que pasan por la cabeza cuando uno está escuchando esa canción que dura un minuto y medio. Al final del día uno tiene que bloquear todo eso y pensar si quiere a ese participante en su equipo o no.

P. ¿Tenéis alguna manía antes de subir al escenario?

A.O. Yo llevo calcetines de rayas. Un día me dieron un reconocimiento bastante importante en mi carrera y los llevaba, entonces, desde ese momento cuando tengo cosas importantes que hacer, llevo calcetines de rayas.

L.F. Lo mío no es tan divertido como eso (risas), yo soy de los que bebo mucha agua, pero es por los mismos nervios, y por supuesto, cuando está a punto de empezar el show, tengo que ir al baño.

P. ¿Qué es más difícil, decirle que no a un niño o a un adulto?

A.O. Los niños cuando están en La Voz Kids, en ningún caso, yo nunca he visto a un niño que esté triste o lo esté pasando mal, ellos están dentro de un sistema que es un juego. Que nadie piense que sufren o algo por el estilo. Los chicos que vienen saben que van a ser juzgados, es un juego. Sabes lo que pasa, que a mí me han dicho tantas veces que no, que yo no lo llevo tan mal. Hay muchos de los chicos que repiten y vienen en una edición y vuelven a probar suerte en otra. Y también ha habido casos que niños con 8 años no han entrado y con 12 han ganados La Voz y están grabando sus discos.