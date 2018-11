El deterioro físico de María Sanjuán, la modelo insultada por el juez de su caso de violencia de género

Mucha más delgada, triste y deteriorada, así es el aspecto actual de María Sanjuán tras el polémico vídeo en el que el juez de su caso la insultó gravemente

“Bicho” e “hija de p***”, con estos graves y duros insultos se refirió a María Sanjuán el juez encargado de valorar la demanda por malos tratos psicológicos presentada por la modelo contra su ex pareja, Josué Reyzábal. El vídeo filtrado, en la que en un tono jocoso el juez del caso, la fiscal y la letrada de la Administración de Justicia insultaban y comentaban el caso, causó gran indignación en la sociedad. Las cámaras de seguridad dejaban ver cómo el juez se refería a María Sanjuán como un “bicho” asegurando que iría a ‘Sábado Deluxe’ a contar lo sucedido en el juzgado.

La repercusión mediática fue total y el entorno de María Sanjuán describió el “miedo” que la modelo tenía tras la polémica. Una preocupación que se ha tornado en un cambio físico evidente por parte de María Sanjuán, en unas fotografías del medio digital ‘El Español’, se puede ver a la modelo visiblemente deteriorada, con gesto serio y pensativo. Unas imágenes que narran cómo María Sanjuán entregaba a sus dos hijos a Josué Reyzabal, a través de unos intermediarios, para cumplir con el régimen de custodia compartida impuesta. Mucho más delgada, María Sanjuán paseó junto a sus hijos por la Castellana al recibirlos de vuelta.

Un discreto romance pero sonada ruptura

“Tengo miedo a las represalias, pero bueno también estoy fuerte por otro lado porque me están dando muchísimo apoyo. Me sentía sola y ya no”, declaró en exclusiva para este digital María Sanjuán tras hacerse público el vídeo de los insultos del juez. La modelo y el empresario, que pertenece a una de las familias más poderosas del país, mantuvieron un idilio con poca presencia mediática. Juntos tuvieron dos hijos, ambos menores de dos años. Reyzábal es consejero delegado de Nueva Cocisa, una prestigiosa empresa perteneciente a la familia. La relación de María Sanjuán con Aless Gibaja, influencer y ex concursante de Gran Hermano VIP, hizo que el joven fuera elegido por la pareja como padrino de su primer hijo. Pocas son las imágenes públicas de la ex pareja, que ahora disputan en el juzgado una ruptura empañada por la acusación de malos tratos.