No es el único litigio que tienen pendiente La expareja mantiene una tensa relación desde hace tiempo Aurah acusa a Jesé de hacerse cargo del pequeño

El pasado miércoles 31 de octubre, Aurah Ruiz salía de la casa de Gran Hermano Vip, por segunda vez, para enfrentarse al padre de su hijo en los juzgados. En esta ocasión la demanda la había puesto él, Jesé Rodríguez, y para ella había mucho en juego, pues él había pedido la custodia temporal del pequeño mientras ella permaneciera en el concurso. El juez ha tardado menos de una semana en dictar sentencia y no ha sido favorable para el futbolista, le han denegado la guarda y custodia temporal solicitada.

El bebé, que ya ha cumplido su primer añito, seguirá a cargo de los padres de la canaria, que como Look ya detalló en exclusiva, son sanitarios y han pedido una excedencia para poder dedicarse a él mientras su madre permanezca ‘encerrada’ en la casa de Guadalix de la Sierra. Y es que, tal como Aurah ha ido compartiendo en redes desde su nacimiento, el niño tiene una enfermedad que exige unos cuidados continuos que no son fáciles de llevar a cabo y requieren mucha implicación. Por todo ello, aparte de por la tensa relación que mantienen entre ellos, la concursante de Gran Hermano no quería que su hijo se trasladara a vivir con su padre.

Jesé vive en Paris, porque es allí donde está jugando en el Paris Saint-Germain, de manera que si hubiera conseguido su propósito tendría que haberse llevado al niño con él. Algo que quizá el juez ha valorado de forma negativa porque estaría lejos del equipo médico que le ha estado tratando desde su nacimiento, de su entorno y de todo lo que conoce. A raíz de los problemas entre sus padres, el pequeño apenas ha pasado tiempo con el futbolista. Ahora, que la justicia está tomando las decisiones entre la expareja, quizá eso cambie, pero de momento, el ‘guerrero’, como su madre le llama cariñosamente, se queda con sus abuelos y Aurah puede respirar tranquila.