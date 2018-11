Sara Carbonero y un retorno a Madrid que no termina de llegar. ¿Será en 2019?

La periodista quiere seguir vinculada al periodismo Habla del movimiento de programas entre Toñi Moreno y Emma García

Cuando uno habla con Sara Carbonero se le queda la sensación de que entre sus planes más inmediatos no pasa volver a España. No olvida sus raíces, el país que se lo ha dado todo y lo añora muchísimo; le gusta volver de vez en cuando, pero está tan enamorada de Oporto que a día de hoy no tiene pensado regresar. En la ciudad portuguesa ha encontrado un hogar, ha formado su familia y ha encontrado ese remanso de paz interior y de ausencia de ruido que quizás en Madrid se le resiste. Un sentimiento que se hace extensible también a Iker Casillas.

Esta semana, Sara ha vuelto a la capital española -más nostálgica que nunca- para amadrinar la presentación de ‘Mi Mar’, su línea de joyas para la firma Ágatha. Un momento idóneo para preguntarle por algunas cuestiones de índole personal. ¿Qué va a hacer cuando se termine su excedencia en 2019? ¿Volverá a Madrid? “El tema de la excedencia intento no pensarlo demasiado, pero no me agobia porque tengo muy buena relación con Mediaset. Como no sé cuándo voy a volver, prefiero ir día a día. Hablo con ellos pero de proyectos, pero de momento estoy bien así.”

Seguramente no suceda, pero si Paolo Vasile le niega un espacio en Mediaset, ¿qué haría Sara? Ella tiene claro que quiere seguir vinculada a su profesión: “Quiero seguir haciendo periodismo, entrevistas, escribir… lo necesito (…) ¿Hacer algo de moda? Me gusta pero no sé como si para dedicarme a ello a nivel periodismo. Sin embargo, el deporte sí. El informativo es lo que más me gusta”.

La toledana volvió a reafirmarse en su deseo de tener un tercer hijo, justo ahora que su íntima amiga, Isabel Jiménez, se ha quedado embarazada por primera vez: “Me enteré el mismo día que ella porque somos muy amigas”, dice. También ha querido pronunciarse sobre el comentadísimo intercambio de programas entre Toñi Moreno y Emma García: “Cuando estás en la tele tienes que estar preparado para esto. Conozco a las dos y sé que van a defender lo suyo. Es un mundo cambiante y hay que ser consciente de ello y estar listo para cualquier cambio”, argumenta Sara Carbonero.

Por último, la presentadora ha hablado de la tremenda influencia que tiene entre sus seguidores de Instagram, así como de cómo utilizarla correctamente: “No estoy enganchada porque me lo propongo, pero es una perdición. A veces me pongo a ver historias y se me pasa media hora (…) Me gusta ser fuente de inspiración para la gente, me hace ilusión porque es una manera de transmitir y de llegar a la gente. Pero sin obsesionarte”.