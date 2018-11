Primera entrevista con Santina y Pippo Biondo tras una nueva exhumación "Raquel Sánchez Silva desapareció tras el entierro"

Cinco son los años de incansable lucha que llevan Santina y Pippo Biondo, con el único afán de buscar justicia y de demostrar que su hijo Mario no se suicidó, tal y como concluyó la justicia española, sino que fue asesinado. Este pasado lunes volvieron a remover sentimientos y vivir un amargo trago, con la tercera autopsia realizada al cuerpo de su vástago, en el Instituto Anatómico Policlínico de Palermo. Unos abatidos Pippo y Santina contestan en exclusiva a LOOK. Apenas unas horas después de que el cuerpo de su hijo sea analizado de nuevo, ellos aún sacan fuerzas de flaqueza para continuar con su lucha.

PREGUNTA: Pippo y Santina, ¿cómo estáis?

RESPUESTA: Todo bien, muchas gracias

P: ¿Cuándo está previsto que os den los resultados de esta nueva autopsia?

R: Dentro de sesenta días, aproximadamente.

P: Es ya la tercera vez que se hace una autopsia en el cuerpo de vuestro hijo. ¿Qué esperanzas tenéis en este nuevo examen?

R: Esperamos que finalmente se hagan los pruebas adecuadas para dar justicia a mi hijo.

P: Han pasado ya más de cinco años desde que Mario falleciera y el proceso hasta llegar aquí ha sido largo y costoso. ¿Cómo habéis conseguido los fondos para financiarlo?

R: Aún nos hace falta más dinero, pero nos han ayudado mucho nuestros amigos, familiares e incluso conocidos de Facebook.

P: ¿Cómo os sentís ahora?

R: Tranquilos, con la conciencia limpia, porque estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para saber la verdad sobre lo que le ocurrió a nuestro hijo.

P: La autopsia se ha realizado esta mañana. ¿Os han comunicado algo?

R: No, por ahora no sabemos nada.

P: Originariamente, Mario fue enterrado en el cementerio de Santa Orsola de Palermo, pero ahora se va a trasladar a Montelepre. ¿A qué se debe este cambio?

R: Ha sido una decisión familiar. Tenemos un panteón en Montelepre y esperamos poder trasladar a Mario allí lo más pronto posible.

P: ¿Por qué se eligió Santa Orsola en un primer momento?

R: Porque estaba muy cerca de nuestra casa.

P: ¿Cuál es el próximo paso?

R: Esperar y confiar en la ayuda de Dios.

“No sabemos nada de Raquel Sánchez Silva desde el entierro”

P: ¿Habéis tenido algún tipo de contacto con Raquel?

R: No sabemos nada de ella desde hace cinco años.

P: Ella ha rehecho su vida…

R: A ella no le importa nada de mi hijo.

P:¿Piensas que tuvo algo que ver con la muerte de Mario?

R: No sé si está involucrada en el homicidio de mi hijo, pero no es un comportamiento normal para una mujer que decía estar locamente enamorada de él, no lo es.

P: ¿Habéis vuelto a hablar con ella en algún momento?

R: No, después del entierro en Palermo desapareció.

P: ¿Confiáis aún en la Justicia?

R: Si se encuentran jueces honestos, claro que sí. Haremos todo lo que sea necesario para conseguirle justicia a Mario.