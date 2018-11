Crisis entre los hermanos Pantoja: la nueva ilusión de Isabel desestabiliza Cantora

El Tato, la nueva ilusión de Isabel, parece ser la causa del conflicto Juan se ha marchado de la finca Agustín le ha dado un ultimátum a su hermana

Hace casi diez años que se acabó la historia de amor entre Isabel Pantoja y Julián Muñoz. Desde entonces no se le había conocido a la tonadillera ninguna nueva ilusión, hasta ahora. Israel López, colaborador de ‘El programa de Ana Rosa’, ha sido el que ha dado la noticia. Parece ser que un trabajador contratado a finales de julio para diferentes labores en Cantora ha logrado ir haciéndose un hueco en el corazón de Isabel Pantoja y ha desestabilizado las relaciones familiares.

El apodo con el que se le conoce es El Tato, tiene 50 años, entró a trabajar recomendado por una expareja suya que también estaba allí, ha tenido algún que otro problema menor con la justicia, es de Cádiz, no mantiene muy buena relación con su propia familia y se le conoce un pasado ‘mujeriego’ según el periodista. Algunos de estos aspectos parecen no gustar demasiado al entorno de Isabel y eso es, precisamente, lo que ha provocado algún que otro encontronazo en la finca en los últimos meses.

Juan se ha ido y Agustín le ha dado un ultimátum

Hace unas semanas se publicó que Juan, el hermano de Isabel, había abandonado Cantora junto a su pareja. Hasta ahora se desconocían los motivos que habían llevado a este extremo, pero tan como Israel López ha dejado en el aire, El Tato puede haber sido clave para tan drástica decisión.

Pero no es el único, Agustín, la mano derecha de Isabel, su hermano inseparable, su sombra, el que le ayuda en todo, le lleva las cuentas, le asiste… le ha dado un ultimátum. Israel López comentaba que había sido rotundo: “o se va él o me voy yo”, así de claro se lo ha planteado a Isabel. De momento no ha pasado ni una cosa ni otra, habrá que esperar para ver como se desarrollan los acontecimientos y si, finalmente, Pantoja está de nuevo enamorada.