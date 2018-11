La catalana demuestra que está preparada para pelear con gigantes de la música internacional como Rihanna o Beyoncé

Era la actuación más esperada, jugaba en casa y no defraudó. Rosalía se subió al escenario de los MTV Europe Music Awards, celebrados en Bilbao, y arrasó. Metida dentro de un camión y rodeada de bailarines, la cantante interpretó su éxito ‘Malamente’, perteneciente a su último disco ante el fervor de un público que la llevó en volandas. Antes de comentar las reacciones suscitadas por su siempre buena puesta en escena, conviene que no perdáis detalle del show.

Su actuación se ganó el aplauso mayoritario y dejó con la boca abierta al mundo entero. Hasta Dua Lipa reconoció estar “obsesionada con Rosalía”. El gran mérito de la artista es brillar con luz propia dentro de un elenco de estrellas internacionales con una amplia trayectoria a sus espaldas. Ella ha conseguido un año lo que muchos músicos no han logrado en una vida de dedicación. Hasta Camila Cabello se rindió a la de Barcelona cuando subió a recoger un premio: “Rosalía ha estado impresionante”. Las redes sociales también se deshicieron en elogios.

Un premio que, sin embargo, se le resistió. Su show no valió para alzarse con un galardón que sí ganó el grupo murciano ‘Viva Suecia’, que se impuso a la banda vizcaína Belako; a la cantante y compositora Brisa Fenoy (autora del hit de Aitana ‘Lo Malo’), así como al grupo catalán ‘Love of Lesbian’ y a la propia Rosalía. No obstante, no es algo que la preocupe porque a buen seguro que llegan más oportunidades de lograr reconocimientos en forma de trofeos.

Su éxito ha alcanzado su punto más álgido con el reciente lanzamiento de ‘El Mal Querer’, su segundo álbum de estudio y que se agotó en las tiendas en tan solo dos horas. El fenómeno Rosalía vive su etapa dorada y no duden de que lo mejor está por venir porque su límite es el cielo.