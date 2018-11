La nueva ilusión de Luz Cipriota, novia de Andrés Velencoso

La argentina, que tiene una relación con el actor Andrés Velencoso, ha presentado un nuevo proyecto con un carácter simbólico

Andrés Velencoso está radiante, el actor español ha encontrado la felicidad al lado de Luz Cipriota, compañera de oficio argentina. Pese a ser relativamente desconocida en España, Luz ya ha participado en proyectos dentro de nuestras fronteras como ‘Las Chicas del cable’, donde comparte pantalla con actrices de la talla de Blanca Suárez o Ana Fernández. De hecho, una nueva ilusión se ha cruzado en la carrera laboral de la novia de Velencoso, que interpreta a la mítica Evita Perón en una nueva serie sudamericana. La serie, llamada ‘Rubirosa’, narra la historia de Porfirio Rubirosa Arza, histórico playboy que, se dice, llegó a inspirar el aire de conquistador del personaje literario James Bond. En dicha serie, Luz Cipriota se convertirá en Eva Perón, un personaje histórico dentro de Argentina.

“No estoy soltero”

De esa manera, tan simple y natural, reconoció Andrés Velencoso que tenía pareja ante los medios. “De mi chica y de cómo me ha conquistado no os voy a hablar. Sabéis que no me gusta hablar de esto“, aclaró momentos después. Lo cierto es que, tras cumplir 40 años, el actor y modelo lleva ya una extensa carrera profesional de la que puede presumir.

Dos ex que encontraron su camino

La idílica relación que mantuvieron Andrés Velencoso y Úrsula Corberó se rompió cuando todo parecía perfecto. Una supuesta infidelidad del actor, que él mismo desmintió por Twitter, en una discoteca de Madrid fue el motivo que se publicó. Pero el pasado quedó atrás.

Úrsula Corberó ha rehecho su vida con el también actor ‘Chino’ Darín, hijo del mítico actor argentino Ricardo Darín. Una relación que va viento en popa, ya que son numerosas las imágenes de los tortolitos mostrando su amor. Andrés, por su parte, ha encontrado la felicidad junto a Luz Cipriota. Cada uno por su lado, pero contentos, que es lo importante.