Este viernes 2 de noviembre ha sido el último programa de Emma García al frente de 'Myhyv'. Descubre qué ha sucedido.

Después de una década al frente de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, Emma García se ha despedido de esta increíble etapa en el programa de citas este viernes 2 de noviembre. Todo el mundo se ha mostrado muy emocionado durante la emisión, todos salvo la propia protagonista. Eso sí, ha tenido buenas palabras para todos aquellos que han querido decir adiós junto a ella a este proyecto que desde el lunes 5 estará conducido por Toñi Moreno. “Solo una cosa es el programa 6213. Son 10 años con vosotros y estoy muy emocionada. Los protagonistas sois vosotros, solo os pido que me dejéis deciros una cosa al final del trabajo. Ahora nos centramos en los tronistas”, ha comenzado diciendo.

Se ha querido dirigir precisamente a los tronistas y pretendientes, los verdaderos protagonistas del espacio. “Los espectadores no saben cómo sois, no comparten esos complejos, esos arrebatos veinteañeros. Os quiero pedir que se lo mostréis, que sois mucho más guapos por dentro que por fuera. Es muy difícil acabar con esta etapa que llevo conmigo. Nunca pensé que iba a vivir mi final. He recibido mucho“, ha dicho. Una despedida que hacía llorar a todos los presentes, aunque ella no se ha roto en ningún momento.

Aunque ella misma ha confesado que jamás creyó que abandonaría el programa, ahora le espera un ilusionante proyecto en ‘Viva la vida. “Tenéis la suerte de que va a venir una persona que está muy ilusionada, Toñi Moreno. Lo que más me relaja es que os va a entender muchísimo”, ha continuado Emma García después de que le entregaran un ramo de flores. Por supuesto se ha despedido con la mítica frase del programa, con aquella que tantas veces ha pronunciado al finalizarlo. “Seguimos grabando”, ha dicho por última vez.