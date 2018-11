View this post on Instagram

Querida @anneigartiburu, no sabes lo afortunado que me siento de vivir este momento a tu lado y entrar en el salón de miles de hogares. Gracias por tu luz y a @rtve por confiar en mí. Lo celebraré esta misma noche con mosto para irme haciendo a la idea. 🍇🥂🍾👫🏼 📸 del gran @joseirun_fotografia