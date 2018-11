Julián Muñoz recibe buenas noticias: cumplirá en casa el resto de su condena

Julián Muñoz vuelve al tercer grado debido al delicado estado de salud, según ha confirmado la Audiencia Nacional

Julián Muñoz está de enhorabuena. La Audiencia Nacional ha aceptado el recurso interpuesto por el ex alcalde de Marbella y cumplirá el resto de la condena por su implicación en el caso Malaya en su domicilio. El delicado estado de salud de la ex pareja de Isabel Pantoja ha sido fundamental para que la Audiencia Nacional le conceda el tercer grado. Una medida que ya disfrutó durante casi un año pero que se le arrebató tras publicarse unas imágenes del político bailando sevillanas en Mijas.

Julián Muñoz presenta un pronóstico de pluripatología crónica de carácter cardiovascular del que no se prevén mejoras en los próximos tiempos. La Audiencia Nacional ha dejado en manos de la Administración penitenciaria determinar si el seguimiento protocolario del tercer grado se hará vía pulsera telemática o, si este medio afecta a la salud de Julián Muñoz, se buscará otra medida.

El rumor de una posible boda

El ex alcalde de Marbella fue noticia durante el verano debido a la supuesta pedida de matrimonio que Julían Muñoz había protagonizado con su novia, la misma mujer que estaba en el vídeo que le costó el tercer grado con anterioridad. Sin embargo, el propio político desmintió la noticia a través de LOOK.

“Sí, que me caso y que he estado de vacaciones en Casteldefells… Es falso lo de la boda y no he estado allí en mi puñetera vida”, afirmó con tono irónico el político de GIL. La medida tomada por la Audiencia Nacional es una gran noticia para Julían Muñoz, que ha logrado poder cumplir el resto de su condena en su hogar.