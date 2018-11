Emmanuel y Brigitte Macron, en crisis: mal momento en el Elíseo

Los rumores de crisis en el matrimonio entre Emmanuel y Brigitte se han disparado tras sus repentinas vacaciones sorpresa

“No más gilipolleces”, llegó a gritarle Brigitte Macron a su marido, Emmanuel, presidente de la República de Francia, en un tono que hasta uno de sus guardias de seguridad pudo escuchar. La revista ‘Voici’ fue la encargada de desvelar la dura conversación del matrimonio, que está inmerso en la peor crisis desde su llegada al Elíseo. Brigitte Macron no es solo la esposa del político francés, también es su confidente y una de las personas más importantes en la toma de decisiones de Emmanuel.

De manera inesperada, desde el miércoles hasta el domingo, los Macron disfrutan de unas vacaciones alejados de la agenda oficial francesa. Pero no es oro todo lo que reluce, ya que no son días de amor lo que les espera. El descanso del presidente de la República de Francia busca encauzar el matrimonio, Brigitte considera intolerable algunas de las últimas acciones tomadas por Emmanuel. Según apunta el prestigioso periódico británico ‘The Guardian’, Brigitte no entendió cómo durante su viaje oficial por las islas francesas del Caribe, Emmanuel había aceptado fotografiarse con jóvenes raperos, sin camiseta, en actitudes agresivas y con poses no muy adecuadas para estar al lado de un político. Una fotografía que cuenta con más de 44.000 likes y por la cual fue muy atacado por sus rivales en el camino a la presidencia.

No es la primera vez que se habla de crisis en el matrimonio Macron. 25 años de diferencia de edad les separan, se conocieron cuando Brigitte fue la profesora de francés de Emmanuel. Él era un joven estudiante y ella estaba casada, años después, en el 2007, el amor platónico del político regresaba a su vida. Desde entonces, se han dejado ver como un matrimonio férreo a prueba de escándalos. ¿Superarán la grave crisis en la están inmersos? El Palacio del Elíseo será testigo de todo.