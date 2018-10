Conmoción en Operación Triunfo: Itziar Castro despedida en medio de la edición

Los concursantes aún no lo saben Tenía el listón muy alto con los Javis como antecesores

Un hecho histórico. Jamás se ha despedido a un profesor o ha sucedido un abandono en medio de una edición. Ha sido Formula Tv la encargada de anunciar la noticia; Itziar castro abandona la edición cuando todavía quedan casi dos meses para que finalice. Se desconocen los motivos, pero según explica el digital ya hace días que ella, la cadena, los directos del programa y su círculo íntimo están al tanto de las novedades.

Los chicos que están formándose aún no saben que se quedan sin una profesora, está previsto que sea la directora Noemí Galera se lo comunique al finalizar la gala de esta noche, que es la sexta de la edición. Ni ella, ni la directiva del programa se ha pronunciado por el momento. Pero se cree que el desacuerdo que ha llevado a tomar esta decisión viene provocado por el hecho de que la actriz no podría dedicar al programa tanto tiempo como se esperaba que hiciera.

Desde el principio tenía un papel complicado, ella era, por así decirlo, la ‘sustituta’, de ‘Los Javis’, Javier Calvo y Javier Ambrossi en el programa y eso suponía tener muchas miradas encima de ella, puesto que sus antecesores fueron la gran revelación de la edición 2017. Su trabajo es enseñar a los concursantes a conectar con sus emociones para poder emocionar al público con sus actuaciones, y la propia Noemí les ha dicho, en más de alguna ocasión, que no lo están consiguiendo. Es más, Itziar, en sus redes, hizo una publicación asumiendo su culpa en este sentido: “Como los entrenadores de fútbol asumo que si el equipo no va bien es cosa mía. Si algo he aprendido en estos 22 años de profesión es que esto es una carrera de fondo y no de velocidad”.