Isabel Jiménez confiesa el nombre y el sexo del bebé que espera

La presentadora de informativos Telecinco da detalles de su embarazo

Isabel Jiménez ha sido una de las personalidades más buscadas en la tercera edición de los premios Woman, celebrados este pasado martes 30 de octubre en Madrid. El motivo no es otro que la reciente noticia de su embarazo. La presentadora de informativos Telecinco se va a convertir en madre por primera vez a sus 36 años y junto a Álex Cruz, con el que contrajo matrimonio en 2009.

La periodista lo había llevado en secreto hasta ahora y bromeó junto a sus compañeros de prensa con esto: “He tenido que hacerlo muy bien porque estoy de cuatro meses y medio y no os habéis enterado”. Isabel Jiménez ha confesado llevar el embarazo “fenomenal, aunque los primeros meses estaba muy cansada y en agosto con el informativo de las noches me entraba un sueño terrible, pero ya estoy bien y en el segundo trimestre”. También destapó dos de las grandes incógnitas, el sexo y el nombre del bebé que espera: “Es un niño y se va a llamar Hugo, queríamos un nombre corto que no tuviera diminutivos”.

Trabajadora como pocas, Jiménez muestra su predisposición a “estar trabajando casi hasta el último día”. También destaca que “no tengo antojos, estoy como siempre y estoy teniendo mucha suerte, tiene más antojos mi marido que yo”. Como buena amiga de Sara Carbonero que es, seguro que su amiga estará deseando verle la cara a Hugo y reconoce que los hijos de la periodista, Martín y Lucas, “son como mis sobrinos”.