Muere el empresario Cris Lozano, ex de Jacqueline de la Vega, de un infarto

No tengo palabras.. se nos ha ido un ser increíble .. un maestro entre los maestros .. últimamente no nos veíamos mucho .. pero eras una parte importante de la historia de mi vida .. un hombre con un grandísimo corazón … jefe de la historia de la noche española .. jefe de muchos y amigo de tantos… te echaré de menos @crislozanobravo .. supongo que te has ido en paz y en el sitio que querías ..#bali… un abrazo enorme a todos tus seres queridos @jacquelinedelavega @oskolozano #joselozano mujer y hijos .. lo siento muchísimo… mil besos allá donde estés osito grande.. #dep 🖤🖤🖤