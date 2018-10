Manuela Vellés nos cuenta como está viviendo el cambio más importante de su vida

Manuela Vellés es una de las actrices del momento, pero en medio de su ajetreada agenda de trabajos ha conseguido tiempo para grabar su primer disco

Cumplir sueños, a eso aspira Manuela Vellés en su día a día. La actriz, famosa por sus papeles en series de renombre como ‘Velvet Collection’, ha dado el siguiente paso en su carrera artística con la música. La madrileña de 31 años ha publicado su primer disco en solitario ‘Subo bajo’, un salto que no aparca sus aspiraciones como actriz. De hecho, próximamente estará de estreno con una nueva película. La que fuera novia de Miguel Ángel Muñoz deja abierta la posibilidad de ser madre y nos descifra las diferencias artísticas entre el cine, la música o el teatro en esta entrevista.

PREGUNTA: Tu primer disco, ‘Subo bajo’ ya está en el mercado y pronto estrenas la película ‘Alegría, tristeza’. ¿Estás en un momento de subida?

RESPUESTA: Estoy en un momento de mucha emoción y de recoger lo sembrado en estos últimos meses. El rodaje de la película fue hace justo un año. Después de ese rodaje, este ha sido mi año de la música, cuando por fin me he decidido a grabar mis canciones. Son temas que llevan tiempo conmigo. Las escribí para mí realmente. Poco a poco fui haciendo pequeños conciertos entre amigos y familia. Fueron ellos los que me animaron a hacer algo con esto.

P. ¿No pensaste nunca en ser cantante antes que actriz?

R: No. En realidad, nunca había visto que me pudiera dedicar a ser cantante. Me gustaba cantar, pero claro, hay grandes voces que escucho y admiro. Me di cuenta de que lo que yo hacía es algo muy mío. No me tendría que comparar con nadie, ni aspirar a ser otra persona que yo. Al final, me animé y al principio cuesta, porque tienes inseguridad y piensas que no eres lo suficientemente válida. Por eso, me ayudó compartirlo y que la gente me oyera.

P: ¿Has tenido que rechazar algún proyecto como actriz para centrarte en el disco?

R: Lo del disco lo estoy haciendo a mi ritmo y lo he adaptado a mis tiempos. Es lo que pretendo hacer con la música. Grabar este disco es un regalo a mí misma y lo tengo clarísimo. Lo hago para disfrutar. En el momento en el que se convierta en algo que me suponga presión o no llegue a disfrutarlo, no tendría sentido para mí. Lo he hecho cuando me he sentido preparada, llevo años formándome en el canto y la guitarra. Digamos que soy la que ha parido este hijo, que para mí es lo más importante que he hecho nunca.

P: ¿Qué te gustaría que pasara con el disco desde el día de su lanzamiento?

R: Para mí, el sueño era grabarlo y que exista. Todo lo que me está viniendo son sorpresas. En los conciertos alucino cuando alguien viene con una lágrima diciéndome que estoy haciendo una labor social porque le he ayudado con sus cosas.

P: Recuerdas cantando a Luz Casal.

R: ¡Qué bueno! También me han comparado con Christina Rosenvinge. Todo son grandes voces y cada una a su estilo. He aprendido que cada uno encuentra su estilo y tiene fuerza en lo que uno mismo hace.

P: ¿Ser una actriz conocida es una ventaja o un inconveniente a la hora de sacar un disco?

R: No lo sé. El tener experiencia como actriz me está ayudando en el escenario. Soy actriz para sentir más cosas y hacer que el otro también sienta. Como cantante estoy encontrando lo mismo, la necesidad de expresar y que el otro sienta, es como contar una historia. Cuando consigo esa atmósfera en el público es espectacular. Es como ser una actriz en un teatro.

P: En España muchos actores que cantan. ¿Hay alguno con el que te gustaría colaborar musicalmente?

R: Hay un montón. Me encantaría hacer un dúo. De hecho, en el disco tengo una colaboración con Adri, de ‘La Pegatina’, en el tema ‘Bailemos’. Me gustaría colaborar con gente como Zahara, que la quiero mucho y me encanta, Jorge Drexler, Izal, Dani Martín… Mucha gente. Me apetece mucho compartir el escenario con otro artista.

P: ¿El lanzamiento de alguna de las películas en las que has trabajado te ha puesto tan nerviosa como la salida del disco?

R: Quizá, la primera película, ‘Caótica Ana’. Las primeras veces te pones muy nerviosa. Tiene un subo bajo, que es la ilusión por algo nuevo, pero también el susto y el miedo.

P: ¿Hay alguien que te haya apoyado mucho en este proceso?

R: Un montón de gente. Empecé con esta idea sin tener a nadie en mi entorno que se dedicara realmente a la música. A través de contactos, teléfonos y tomarme un café con gente, me han aconsejado Leonor Watling, Jorge Drexler, Zahara, Jorge de Maldita Nerea o Bebe, con la que trabajé en ‘Caótica Ana’.

P: Entre el disco y tus trabajos como actriz, ¿tienes tiempo para ti?

R: Como todo es un subo bajo, hay temporadas que no son tan intensas. En mi tiempo libre compongo, lo hago porque me gusta. También me gusta mucho viajar y desconectar, porque es necesario. Cada vez la ciudad me invade más. Practico yoga, me parece sanador. No lo llamaría deporte, para mí es una forma de vida. En el yoga encuentro salud, equilibrio, paz, elasticidad y ligereza. Lo recomiendo mucho.

P: ¿Sientes la llamada de ser madre?

R: El tema siempre está en compaginar la vida laboral y aspirar a ser superheroína. Como te cuento, voy paso a paso con los proyectos. Voy viendo cómo me viene la vida y vivo el día a día ahora mismo.