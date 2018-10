La imagen con la que Dani Martín hace público su problema de salud

View this post on Instagram

Este también soy yo a veces, tengo una cosa en la piel llamada ROSÁCEA, me ha costado aceptar que de vez en cuando mi piel saque estos brotes, pero este tb soy yo, si alguno que la tenga ha sufrido lo que supone que te mire la Peña y te pregunte si estás enfermo o te estás empezando a drogar crack, aquí va mi jeto, no pasa nada, viva la rosácea, lo importante es lo de dentro(ahora entraría vídeo de perros follando) me ayuda poner esta foto, por eso lo hago!! Imperfectos y reales!! Acné con 41, todo va bien! 😀 feliz día de rosácea