Belén Esteban y Toño Sanchís vuelven a encontrarse en los Juzgados

Se trata de una demanda puesta en 2014 Belén acusa a un amigo de Fran de haber grabado conversaciones íntimas en su casa

Los caprichos del destino. Después de la ruptura profesional (y personal) de Belén Esteban y Toño Sanchís, nadie esperaba que llegara el momento en que tuvieran que encontrarse de nuevo en los juzgados, pero esta vez no para enfrentarse entre ellos, sino para formar parte de un mismo ‘bando’. Sin embargo, no ha podido ser, ja juez ha decidido aplazar el juicio por falta de algunos testigos importantes.

Esta misma mañana, los dos estaban citados en el juzgado de lo penal número 3 de Alcalá de Henares por una demanda penal que Belén interpuso contra un amigo de Fran Álvarez, el ex marido de la colaboradora, que también está llamado a declarar testigo del acusado. La historia se remonta a octubre 2014, antes de que comenzara la guerra entre Toño y Belén. La de Paracuellos demandó a un amigo de su expareja al enterarse de que había filtrado grabaciones de conversaciones privadas, ocurridas en su propia casa, en las que se hablaba del estado de su matrimonio. En aquel momento fue acompañada de Toño y en la vista previa este declaró que le constaba que las grabaciones existían y que se habían mostrado a diferentes periodistas, además añadió que podía haberse ayudado de cámaras o micrófonos porque en algunas ocasiones él no estaba presente cuando se pronunciaron las palabras que tenía grabadas. Ahora, Toño tendría que tener mucho cuidado si quiere retirar su apoyo a Belén porque podría ser acusado de cometer falso testimonio, delito penado con entre uno y tres años de prisión.

Belén cuenta en esta ocasión con el apoyo ‘obligado’ de Toño, pero también con el de otros compañeros de la televisión que han ido en calidad de testigos, Pepe del Real o María Patiño han sido algunos, pero debía haber allí más compañeros que no han acudido y su no presencia ha provocado un desenlace a la jornada que seguro que no ha gustado nada a la de Paracuellos. Kiko Matamoros y Kiko Hernández han sido algunas de las ausencias, especialmente importante la del último, pues tal como ha podido confirmar este digital tenía pruebas que eran determinantes para la causa. Ahora, solo queda esperar de nuevo.