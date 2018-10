View this post on Instagram

“Cuando se ataca a #Franco se ataca a los míos, a más de media #España, a la #monarquía que instauró y a la #Iglesia a la que protegió” “El #ValleDeLosCaídos ya es un lugar de #reconciliación, donde fueron enterradas víctimas de ambos bandos de la #GuerraCivil” “Todo el mundo tiene derecho a una digna sepultura, sea cual sea el lugar en el que militaron” “Exhumar a un fallecido sin el consentimiento de los suyos es una #profanación y, por tanto, un #delitopenal” “La familia Franco está sufriendo una persecución mediática, dirigida e ideologizada” “Soy apolítico, pero tengo mis valores y voto con #conciencia” “Creo en la #Familia” “Creo en la #unidaddeEspaña” "Quand Franco est attaqué, les miens sont attaqués, plus de la moitié de l' #Espagne, la #monarchie qu'il a instaurée et l' #Eglise qu'il a protégée" "La vallée des morts est déjà un lieu de réconciliation, où les victimes des deux côtés de la #guerrecivile ont été enterrées" "Tout le monde a le droit à un enterrement digne, peu importe où il est allé se battre" "Exhumer un défunt sans le consentement famille est une #profanation et donc un #crime" "La famille Franco souffre de la persécution des médias, dirigée et idéologisée" "Je suis apolitique, mais j'ai mes #valeurs et je vote avec #conscience" "Je crois en la #Famille" "Je crois en l'unité de l'Espagne"