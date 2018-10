Natalia Martos, la prestigiosa abogada que hace sonreír a María Casado

El amor ha llamado a la puerta de María Casado. La periodista de TVE, una de las caras más reconocibles de la cadena pública, ha comenzado una nueva ilusión que tiene nombres y apellido: Natalia Martos Díaz. Una relación que surgió a raíz de una cena entre amigas. Pese al poco tiempo juntas (comenzaron a finales de verano), la naturalidad con la que María y Natalia pasean por Madrid hace indicar cómo de cómodas están. Para Natalia Martos, 2018 está siendo redondo. Si el verano finalizó con un nuevo amor en su vida, la primavera supuso una gran aventura profesional. La abogada dio el salto empresarial y fundó Legal Army en mayo. Un despacho donde ejerce de directora ejecutiva ofreciendo “servicios legales modernos y ágiles para clientes del siglo XXI”. Consultadas por este digital, fuentes cercanas rechazan que Natalia Martos vaya a hacer ningún tipo de declaración al respecto. Idéntica estrategia a la tomada por María Casado, que no quiso participar con ninguna cita en el reportaje de Corazón TVE que destapó la relación.

Antes de dar el salto empresarial y fundar su propio despacho, el currículum vitae de Natalia Martos es amplio y demuestra la experiencia de la abogada a sus 39 años. Especializada en las nuevas tecnologías e internet, Legal Army pretende precisamente fomentar el concepto ‘New law’, para los servicios jurídicos en los nuevos tiempos. La prestigiosa abogada trabajó durante más de seis años en el grupo PRISA, donde ejerció de Directora de Privacidad y asuntos jurídicos en diferentes proyectos como la red social Tuenti. Además de su éxito profesional, Natalia Martos puede contar que recibió una cruz al mérito civil con distintivo blanco en el 2011 por su colaboración con el estado en la materia del ciberterrorismo, siendo una pionera en lo relativo a la privacidad en las redes sociales y los datos personales publicados en la red. Maneja, además, el inglés a la perfección tras haber completado distintos estudios tanto en Escocia como en Estados Unidos.

