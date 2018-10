Su papel en la serie de Netflix 'Élite' triunfa. El que fuera conocido como "hijo de Ana Duato' es ya Miguel Bernadéu, el actor del momento

Se llama Miguel Bernadéu y, actualmente, se trata de uno de los actores de moda en el panorama nacional. Hace poco era conocido por ser “el hijo de Ana Duato”, pero todo ha cambiado. Su papel en ‘Élite’, producción española de Netflix, le ha puesto como ejemplo de la nueva generación de actores. Guzmán, el chico al que interpreta, es un hijo de la alta sociedad, homófobo y racista que no duda en explotar su posición. Un papel que ya le vale las buenas críticas de la audiencia y que le ha catapultado a la fama. Es hijo de Ana Duato, innegable, pero es mucho más. El joven se abrirá a Bertín Osborne en la dición especial de ‘Mi casa es la tuya’, que compartirá esta noche junto a Paula Echevarría y Juana Acosta. Esta promesa del cine ha concedido su entrevista más sincera:

Pregunta: ¿Estrenaste casi simultáneamente ‘Élite’ y ‘Ola de crímenes’, ¿eres de los que al día siguiente buscas en Google tu nombre para saber que dicen sobre ti?

Respuesta: Pues la verdad que no lo he hecho aún, pero ahora que me lo dices, lo voy a hacer esta tarde. Lo que sí que me gusta es ir al cine un día cualquiera y así veo la reacción de la gente.

P: ‘Ola de crímenes’ Fue el primer proyecto grande que hiciste justo al salir de la academia y te plantan una escena de sexo con Maribel Verdú, ¿en el momento te impone y/o te pone nervioso?

R: Sí, muchísimo, pero también es cierto que cuando grabamos la escena, Maribel y yo ya teníamos una relación muy buena. Ella es súper generosa y Gracia igual, te hacen sentir muy cómodo en el set y después todo fluye hacia la escena, hace que sea todo muy natural. Todo lo que veis en cámaras en natural y no estoy forzado. Gracia me cogió al segundo casting, pero en verdad, hicimos seis, ella quería verme con Maribel, parte de su preocupación era que yo pudiese estar en una escena de sexo con una actriz como es ella, que es Maribel.

P: Hablando un poco de Élite, ¿cómo es tu personaje en esta nueva serie de Netflix?

R: Mi personaje en Élite es de los ricos, forma parte de la clase alta y es hermano de Marina. Es muy racista, homófobo, está lleno de capas e inseguridades que al final se traducen a opiniones extremas, como pueden ser el racismo, homofobia o el clasismo. Este personaje es interesante porque a lo largo de esta temporada se van produciendo hechos y circunstancias extremas, que este personaje se va a ver obligado a quitarse capas y enseñar su verdadera razón de porqué es como es. Esto último me parece muy bonito, el romper con un tópico para pasar a una persona que es real y que siente lo que siente, por lo que siente, no es lo que parece.

P: ¿Cuándo decidiste que te querías dedicar al mundo de la interpretación?

R: Creo desde pequeño, pero sabes lo que pasa, que decidir ser actor es una profesión muy subjetiva, porque interpretamos sueños, cosas que no tocas. Decido que quiero contar historias desde pequeño, decido que me gusta reflejar las realidades de la gente en diferentes partes del mundo. Lo decido desde pequeño con los viajes que me hacían mis padres. Merece la pena dar a conocer a la gente otras maneras de vivir y de pensar. Creo que, a través de la comprensión, del entendimiento y del estudio, viene la sabiduría y el amor, y a través de la ignorancia, viene el odio.

P: Vienes de una familia de artistas, padre productor, madre actriz, ¿te dan en casa consejos acerca de la interpretación y el mundo del cine?

R: Sí, me dan consejos, me dicen que disfrute y que haga lo que me gusta, que sea sincero conmigo mismo y con los demás, pero sobre todo que respete. No me dan consejos específicos para un personaje, pero sí me dicen cosas generales que al final, por supuesto, me ayudan.

P: ¿Es una ventaja que tu madre sea actriz?

R: Claro que lo es, por supuesto. Yo he estudiado muchísimo Arte Dramático e Interpretación, he hecho en España, en Inglaterra y en EE.UU. La carrera de Arte Dramático me parece que hoy en día es básica, los actores estamos empezando a no estudiar y eso me parece una barbaridad. Retomando la pregunta, por supuesto que es una ventaja, en estos cursos he conocido a muchos actores, a los que sus familias no les apoyan, y eso para mí es algo básico. Yo por suerte he tenido la suerte de que me entendían y me apoyaban. Yo he tenido un padre y una madre que al llegar a casa me han apoyado, me han hecho trabajar mucho por lo que quería, pero me han apoyado, y eso es una gran ventaja. Lo que no significa que te den un papel por ser hijo de Ana Duato, eso obviamente no es así, en esta industria no damos papeles a “hijos de”, por ser hijos de, porque entendemos que lo que ha hecho tu madre no tiene nada que ver con lo que has hecho tú. Tu madre puede tener un talento increíble y tú puedes no tenerlo, no va en el ADN, eso es mentira.

P: ¿Te molesta esa etiqueta?

R: Yo estoy muy orgulloso de ser hijo de quien soy, sobre todo ser hijo de mi madre, porque mi madre es una figura que en el ámbito español yo admiro, no es porque sea mi madre, pero es una actriz súper generosa, la mejor actriz de España. En el día a día es como la veis, buena gente, generosa, muy bella y no he conocido nunca nadie como ella. Estoy muy orgulloso de lo que han hecho, mi padre ha producido la serie más longeva de Televisión Española, hemos batido récord. Por supuesto que estoy orgulloso de ser hijo de quien soy, como no voy a estarlo. Lo que no significa que lo utilice en mi trabajo, lo utilizo cuando puedo, en el sentido, de que cojo lo que mis padres me dan de apoyo y de consejos, lo utilizo en mis escenas y en mi día a día para el trabajo, pero no lo utilizo de carta para pasar a un sitio.