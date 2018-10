Manuel Díaz ‘El Cordobés’ confirma cómo será su retirada del toreo

Si una lesión obligó al torero Manuel Díaz, 'El Cordobés', a poner final a su temporada taurina, ya prevé cómo será su última faena

Manuel Díaz, ‘El Cordobés’, tomó este verano un delicado momento en su carrera profesional en el mundo del toreo. Sus dolencias en la cadera le obligaron a poner punto y final a la temporada, prometiendo que habría regreso. Una vuelta que, tal y como se desprende de sus palabras, será para la retirada: “La única promesa que le pedía a mi médico era poder torear una corrida para despedirme. Mi niño y mi niña me quieren cortar la coleta”. Unas dolencias de las que todavía le toca recuperarse antes de la que será su gran despedida. “El 15 de noviembre tendré que entrar de nuevo en quirófano. Es una etapa dura pero con el cariño del mundo del toro, de la gente, de mi familia, se está haciendo más llevadero”, ha comentado Manuel Díaz a los medios en la primera edición de ‘El Capote de las Artes, acto alojado en el Hotel Wellington.

“No descarto torear con las dos prótesis. Sera peligroso, una locura. Con esta prótesis puedo hacer más deporte. Le dije al médico que voy a ser el único que con estas prótesis voy a torear un toro, y se echo las manos a la cabeza”, ha dicho con su tradicional sentido del humor Manuel Díaz. Una despedida de la que ya tiene muchos detalles planificados. “Tengo hecho el ultimo traje de luces de mi vida, aun no lo he estrenado y casi lloro, me emocione mucho”, ha comentado el diestro.

¿Estará su padre en la despedida?

“El toreo ha sido mi padre, soy el que soy gracias al torero”, ha declarado. Una situación familiar que, parece, no cambiará con su despedida. “Si esa persona quiere venir el día de mi despedida, la entrada la tendrá. Al lado mía. Si le apetece venir, sería una manera muy bonito. Sería un premio para mí y para él”, ha comentado Manuel Díaz sobre su padre, el cual fue reconocido como su progenitor por la Audiencia Provincial de Sevilla en el 2016. Muy diferente es su vínculo con su hermano, Julio Benitez: “La relación con julio esta fenomenal, esta genial. Hablamos casi todas las semanas. De hecho le he prometido torear antes de retirarme”.