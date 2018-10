Ana Torroja, abucheada tras el desenlace de la polémica ‘mariconez’

Ana Torroja recibió un sonoro abucheo tras la polémica por la interpretación de María Villar de la canción de Mecano 'Quédate en Madrid', en la que se pronuncia la palabra 'mariconez'

Operación Triunfo vuelve a ser noticia por la polémica más allá que por el transcurso del concurso. Ana Torroja ha recibido un sonoro abucheo por parte del público en su entrada a plató. ¿El motivo? La negativa de Mecano, más exactamente de José María Cano, a cambiar la letra de la canción ‘Quédate en Madrid’, en cuya versión original se pronuncia la frase “me han parecido una mariconez”. María Villar, concurso del talent show, pidió a la dirección cambiar la letra al considerar que era “un insulto muy homófobo”, para sustituir la palabra por “gilipollez”. La negativa del firmante de la canción degeneró en un intenso abucheo a Ana Torroja por parte del público congregado.

A pesar de que en un principio la dirección de la Academia de Operación Triunfo 2018 aceptó el cambio de letra. “En la canción dice ‘me han parecido una mariconez’ y yo he dicho que yo no voy a decir mariconez porque es un insulto muy homófobo. Entonces han dicho que nos dejan que lo cambiemos y que pongamos ‘gilipollez’ en su lugar, que no ofende a nadie salvo a los que sean gilipollas”, explicó la joven al resto de concursantes. La frase se engloba en una canción publicada por Mecano en 1988. Pese a que el acuerdo parecía cerrado con la palabra ‘estupidez’, todo dio un vuelco. Fue la directora de la Academia, Noemí Galera, la que zanjó la iniciativa por Twitter: “José María Cano no nos permite cambiar esa palabra”.

La respuesta del público

“No confundamos insulto homófobo con expresión coloquial. Cuando la expresión dice: ‘siempre los cariñitos me han parecido una mariconez’, quiere decir que siempre los cariñitos le han parecido una tontería, bobada, estupidez y hasta cursilería”, ha explicado Ana Torroja durante el concurso, tratando de dar su opinión sobre el debate. ¿El resultado? Tras la intervención de María Villar, el público coreó la palabra ‘estupidez’.