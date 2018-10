View this post on Instagram

Estas manos son las de mi nieto , después de mis hijos , lo que más quiero , que el universo le haga libre , sensato , buena gente , sano de mente de físico y de espíritu , que ame con locura y sea amado , que sea tan intenso en todo lo que haga y ponga el corazón siempre como su abuela , y que no sufra que este mundo nuestro le haga feliz que luche por lo que quiera y desee y que nadie le pueda hacer daño , que sea un hombre capaz leal y sincero , como es su padre , como es su madre buenvenido amor mío a mi alma y a mi corazón bienvenido a la familia Noah , que Dios te bendiga , tu abuela la gitana @gonzalos.g @elenafuriase